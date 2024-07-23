6 советов для женщин: как избавиться от жира на животе и удержать результаты

С возрастом мышечная масса у женщин уменьшается, а количество жира увеличивается. Особенно это касается жира на животе, что обусловлено понижением уровня эстрогена, как объясняет клиника Майо. Это приводит к тому, что женщины набирают лишний вес в области талии. Особенно в зимний период, когда вы чаще находитесь дома и меньше двигаетесь, ситуация усложняется.

Доктор медицинских наук Майк Бол делится шестью советами, которые помогут избавиться от жира на животе и удержать результат. Издание eatthis.com отмечает, что регулярность является ключевым фактором в любом плане тренировок.

Проводите интенсивные кардиотренировки

Кардио должно стать вашим новым союзником. Доктор Болл отмечает: "Когда речь идет о потере веса и его содержании, строгая фитнес-рутина является основой успеха".

И исследования подтверждают это: по данным Медицинского центра Университета Дьюка, аэробные упражнения являются самым эффективным способом борьбы с абдоминальным жиром, что имеет серьезные риски для здоровья. Выполняйте кардиотренировку по крайней мере пять дней в неделю.

Занимайтесь регулярными силовыми тренировками

Силовая тренировка – важный компонент в процессе похудения.

"Силовые тренировки сжигают калории как во время тренировки, так и во время восстановления на дому. Если вы хотите подтянутого вида, именно силовые тренировки помогут вам этого достичь", – объясняет доктор Болл.

Включайте продукты с высоким содержанием белка в рацион

Добавление нежирного белка в рацион – это отличный способ почувствовать сытость без лишних калорий.

"Нежирные белки, такие как курица, рыба и растительные белки, являются отличным источником питания и хорошо сочетаются с вашими силовыми тренировками", – советует доктор Болл.

Выбирайте здоровые углеводы и жиры

Для потери веса важно потреблять меньше калорий, чем тратите.

Есть много исследований, которые сравнивают диеты с низким содержанием углеводов и низким содержанием жира, но важно сосредоточиться на здоровых версиях обеих. Полезные углеводы включают цельные зерна, а здоровые жиры – мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры", – отмечает доктор Болл.

Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты являются хорошими источниками пищевых волокон, витаминов и минералов, а здоровые жиры – рыба, орехи, семена и растительные масла.

Запланируйте "чит" день раз в неделю

Возможно, вас удивит, но "чит" дни – это абсолютно нормально и даже полезно. Это также важный способ поддерживать вес после его потери.

"Лучшая диета – это та, которой вы можете придерживаться. Если вы не разрешаете себе никакой гибкости, вы можете совсем отказаться от диеты. Для стойкой потери веса важно не беспокоиться о "нарушении" диеты, пока в целом вы придерживаетесь своего плана", – подчеркивает доктор Болл.

Обсудите свои цели с лечащим врачом

Потеря веса – результат правильного питания и регулярных физических упражнений.

"Но индивидуальные физиологические особенности тоже играют роль. Если вы делаете все правильно, но результаты не соответствуют ожиданиям, обратитесь к врачу. Возможно, ваш врач может рекомендовать средства, которые помогут добиться стойкой потери веса", – советует доктор Болл.

Ранее OBOZ.UA опубликовал тренировку, которая поможет избавиться от нежелательного жира на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.