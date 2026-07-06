5 пищевых привычек, из-за которых постоянно хочется сладкого: объяснение врача
Постоянное желание съесть что-нибудь сладкое не всегда свидетельствует о недостатке силы воли. Нередко его провоцируют повседневные пищевые привычки, которые человек даже не замечает.
Некоторые ошибки в рационе могут заставлять организм снова и снова требовать быстрых источников энергии. Врач Кэролайн Томасон рассказала eatthis.com, какие привычки чаще всего становятся причиной сильной тяги к сахару и как её можно уменьшить.
Организм чаще всего стремится к сладкой пище тогда, когда ему срочно нужна энергия. Простые сахара и быстрые углеводы усваиваются очень быстро, поэтому мозг "запоминает" этот способ пополнения запасов энергии и в дальнейшем сигнализирует о потребности именно в таких продуктах. Уменьшить силу этих сигналов помогает регулярное, сбалансированное питание и внимательное отношение к своим потребностям.
Пропуск приёмов пищи
Многие считают, что отказ от завтрака или другого приема пищи после сытного ужина поможет компенсировать лишние калории. На самом деле такая стратегия часто приводит к противоположному результату.
Из-за длительных перерывов между приемами пищи организм испытывает дефицит энергии, а контролировать аппетит становится всё сложнее. Именно поэтому вечером нередко возникает сильное желание съесть что-нибудь сладкое.
Вместо того чтобы пропускать приемы пищи, лучше выбирать полноценные сбалансированные блюда в течение дня. Это поможет поддерживать стабильный уровень энергии и избежать переедания.
Слишком строгое ограничение углеводов
Углеводы являются важным источником энергии для мозга, мышц и повседневной активности. Их запасы откладываются в организме в виде гликогена, который используется по мере необходимости.
Если резко сократить количество углеводов в рационе, запасы гликогена постепенно истощаются. Это может вызвать усталость, затруднения с концентрацией внимания и усилить желание съесть что-нибудь сладкое.
Вместо полного отказа от углеводов стоит отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки. Они дольше обеспечивают чувство сытости, поддерживают уровень энергии и содержат полезные витамины и минералы.
Постоянное игнорирование желания съесть что-нибудь сладкое
Если каждый раз игнорировать тягу к определенной пище, со временем она может стать еще сильнее. Врач советует внимательнее прислушиваться к сигналам собственного организма. Иногда достаточно небольшой порции темного шоколада или фрукта, а иногда человек действительно хочет насладиться любимым десертом.
Полезно задать себе вопрос: "Если я проигнорирую это сейчас, вернется ли это желание еще сильнее позже?" Такой подход помогает лучше понять собственные потребности и избежать срывов.
Невнимательность во время еды
Привычка есть перед телевизором, с телефоном в руках или работая за компьютером может приводить к тому, что человек не получает полного удовольствия от еды.
Даже после сытного обеда может оставаться ощущение, будто чего-то не хватает, что впоследствии провоцирует желание перекусить сладостями.
Чтобы этого избежать, стоит устранить все отвлекающие факторы, есть медленно, хорошо пережевывать пищу и обращать внимание на её вкус, аромат и текстуру. Это помогает лучше почувствовать насыщение.
Чрезмерные тренировки ради сжигания калорий
Для похудения действительно важно тратить больше энергии, чем поступает с пищей. Однако это не означает, что нужно изнурять себя тренировками после каждого десерта.
Слишком интенсивные или длительные кардионагрузки могут значительно усиливать аппетит и даже провоцировать более сильное тягу к сладкому.
Чтобы физическая активность не вызывала постоянного чувства голода, специалисты рекомендуют включать больше умеренных кардионагрузок, например ходьбу, а также силовые упражнения, которые способствуют укреплению мышц и помогают поддерживать здоровый обмен веществ.
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