5 пищевых привычек, из-за которых постоянно хочется сладкого: объяснение врача

Постоянное желание съесть что-нибудь сладкое не всегда свидетельствует о недостатке силы воли. Нередко его провоцируют повседневные пищевые привычки, которые человек даже не замечает.

Видео дня

Некоторые ошибки в рационе могут заставлять организм снова и снова требовать быстрых источников энергии. Врач Кэролайн Томасон рассказала eatthis.com, какие привычки чаще всего становятся причиной сильной тяги к сахару и как её можно уменьшить.

Организм чаще всего стремится к сладкой пище тогда, когда ему срочно нужна энергия. Простые сахара и быстрые углеводы усваиваются очень быстро, поэтому мозг "запоминает" этот способ пополнения запасов энергии и в дальнейшем сигнализирует о потребности именно в таких продуктах. Уменьшить силу этих сигналов помогает регулярное, сбалансированное питание и внимательное отношение к своим потребностям.

Пропуск приёмов пищи

Многие считают, что отказ от завтрака или другого приема пищи после сытного ужина поможет компенсировать лишние калории. На самом деле такая стратегия часто приводит к противоположному результату.

Главные истории дня

Из-за длительных перерывов между приемами пищи организм испытывает дефицит энергии, а контролировать аппетит становится всё сложнее. Именно поэтому вечером нередко возникает сильное желание съесть что-нибудь сладкое.

Вместо того чтобы пропускать приемы пищи, лучше выбирать полноценные сбалансированные блюда в течение дня. Это поможет поддерживать стабильный уровень энергии и избежать переедания.

Слишком строгое ограничение углеводов

Углеводы являются важным источником энергии для мозга, мышц и повседневной активности. Их запасы откладываются в организме в виде гликогена, который используется по мере необходимости.

Если резко сократить количество углеводов в рационе, запасы гликогена постепенно истощаются. Это может вызвать усталость, затруднения с концентрацией внимания и усилить желание съесть что-нибудь сладкое.

Вместо полного отказа от углеводов стоит отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием клетчатки. Они дольше обеспечивают чувство сытости, поддерживают уровень энергии и содержат полезные витамины и минералы.

Постоянное игнорирование желания съесть что-нибудь сладкое

Если каждый раз игнорировать тягу к определенной пище, со временем она может стать еще сильнее. Врач советует внимательнее прислушиваться к сигналам собственного организма. Иногда достаточно небольшой порции темного шоколада или фрукта, а иногда человек действительно хочет насладиться любимым десертом.

Полезно задать себе вопрос: "Если я проигнорирую это сейчас, вернется ли это желание еще сильнее позже?" Такой подход помогает лучше понять собственные потребности и избежать срывов.

Невнимательность во время еды

Привычка есть перед телевизором, с телефоном в руках или работая за компьютером может приводить к тому, что человек не получает полного удовольствия от еды.

Даже после сытного обеда может оставаться ощущение, будто чего-то не хватает, что впоследствии провоцирует желание перекусить сладостями.

Чтобы этого избежать, стоит устранить все отвлекающие факторы, есть медленно, хорошо пережевывать пищу и обращать внимание на её вкус, аромат и текстуру. Это помогает лучше почувствовать насыщение.

Чрезмерные тренировки ради сжигания калорий

Для похудения действительно важно тратить больше энергии, чем поступает с пищей. Однако это не означает, что нужно изнурять себя тренировками после каждого десерта.

Слишком интенсивные или длительные кардионагрузки могут значительно усиливать аппетит и даже провоцировать более сильное тягу к сладкому.

Чтобы физическая активность не вызывала постоянного чувства голода, специалисты рекомендуют включать больше умеренных кардионагрузок, например ходьбу, а также силовые упражнения, которые способствуют укреплению мышц и помогают поддерживать здоровый обмен веществ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему недосыпание заставляет тянуться к сладостям.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.