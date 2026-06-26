Недостаток сна вызывает тягу к сладкому: учёные объяснили неожиданную связь

Многие люди пытаются сократить потребление сахара, но не всегда задумываются о факторах, которые могут влиять на пищевые привычки. Одним из них является качество и продолжительность сна, которые напрямую связаны с выбором продуктов в течение дня.

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Новые исследования показывают, что недосыпание может усиливать тягу к сладостям и подслащенным напиткам. Ученые объяснили eatthis.com, почему недостаток ночного отдыха может затруднять соблюдение здорового рациона.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Sleep, ученые проанализировали пищевые привычки 93 подростков. Они изучали выбор продуктов, общую калорийность рациона и соотношение основных питательных веществ.

Как пояснила ведущая автор работы Кара Дураччо, доктор философии и профессор клинической и развивающейся психологии, общее количество потребляемых калорий у подростков оставалось примерно одинаковым независимо от продолжительности сна. Однако состав рациона существенно отличался.

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"Сокращение сна увеличивало риск того, что подростки будут употреблять больше углеводов и добавленного сахара, а также пить больше подслащенных напитков, чем когда они высыпались. По сути, недосыпание заставляло их есть больше нездоровой пищи", – отметила Дураччо.

По словам исследовательницы, такое поведение можно объяснить стремлением быстро получить энергию. Из-за усталости и сонливости, вызванных недосыпанием, организм ищет легкодоступный источник сил, которым часто становятся сладкие продукты.

Хотя исследование проводилось среди подростков, подобная закономерность наблюдается и у взрослых. Так, другое масштабное исследование с участием почти 19 тысяч взрослых показало, что люди, которые спят не более пяти часов в сутки, потребляют подслащенные напитки на 21% чаще, чем те, кто отдыхает от семи до восьми часов.

В то же время связь между сном и питанием действует в обоих направлениях. Ученые также установили, что рацион с низким содержанием клетчатки, большим количеством насыщенных жиров и повышенным потреблением сахара может ухудшать качество ночного отдыха. В таких случаях сон становится менее глубоким и восстанавливающим, а ночные пробуждения случаются чаще.

В результате формируется замкнутый круг: недостаток сна способствует тяге к сладкому, а чрезмерное потребление сахара еще больше ухудшает качество сна. Разорвать этот цикл, по мнению Дураччо, поможет прежде всего налаживание режима отдыха. Она советует придерживаться стабильного графика засыпания и обеспечивать организму достаточное количество сна каждый день – около семи-восьми часов для взрослых и примерно девяти часов для подростков.

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