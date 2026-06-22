Какую овсянку не стоит есть: популярный завтрак, скрывающий избыток сахара

Овсянка традиционно считается одним из самых полезных завтраков для поддержания здоровья и контроля веса. Однако не каждый её вариант одинаково полезен для организма.

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Некоторые популярные варианты могут содержать неожиданно большое количество сахара и других добавок, которые снижают питательную ценность блюда. Диетологи объяснили eatthis.com, какую овсянку следует употреблять с осторожностью и на что обращать внимание при выборе завтрака.

Польза овсянки в значительной степени зависит от способа приготовления. Разнообразные сиропы, подсластители, сливки и сладкие добавки способны превратить полезное блюдо в десерт с высоким содержанием сахара.

По словам диетолога Лорен Манакер, одним из наименее удачных вариантов является овсянка с фруктами и кленовым сиропом, которую предлагают в ресторанах быстрого питания.

Что содержится в такой порции?

Одна порция этой овсянки содержит:

320 калорий;

4,5 г жира;

1,5 г насыщенных жиров;

150 мг натрия;

64 г углеводов;

4 г клетчатки;

31 г сахара;

6 г белка.

Диетолог обращает особое внимание именно на количество углеводов. "Овсянка с фруктами и кленовым сиропом, вместе со всеми дополнительными ингредиентами, содержит 64 грамма углеводов. Это примерно столько же, сколько можно получить почти из четырёх порций обычного мороженого", – объясняет эксперт.

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Еще большей проблемой она считает количество сахара. В одной порции содержится 31 грамм сахара, часть которого поступает естественным путем из фруктов и сухофруктов. Однако около 15 граммов приходится именно на добавленные подсластители, в частности коричневый сахар и солодовый экстракт.

"Благодаря коричневому сахару и подслащенной сушеной клюкве эта овсянка фактически превращается в настоящую сахарную бомбу", – отмечает Манакер.

Не только сахар: что ещё вызывает вопросы

Диетолог также обращает внимание на перечень дополнительных ингредиентов, которые часто используются в ресторанных версиях овсянки. Среди них - карамельный краситель. Его применяют для придания продуктам коричневого оттенка. По словам Манакер, в некоторых научных работах потребление этого красителя связывали с повышенным риском некоторых заболеваний, хотя результаты исследований остаются неоднозначными.

"Эта добавка не имеет пищевой ценности, поэтому я отдаю предпочтение продуктам без нее", – говорит диетолог.

Еще один компонент – карагенан, который используется в сливках для придания более густой консистенции.

"Существуют ограниченные данные, свидетельствующие о возможной связи между потреблением каррагенана и повышением уровня воспаления в организме", – объясняет эксперт.

Также вопросы вызывают так называемые натуральные ароматизаторы.

"Хотелось бы видеть более конкретную информацию о том, какие именно ароматизаторы используются. Хотя они происходят из природных источников, конечный продукт может содержать дополнительные компоненты", – добавляет Манакер.

Стоит ли полностью отказываться от такой овсянки?

Несмотря на критику, диетолог не считает этот завтрак абсолютно неудачным.

"Эта овсянка всё же содержит цельнозерновой овес, определённое количество клетчатки и белка – всё это является составляющими сбалансированного завтрака", – говорит она.

В частности, 4 грамма клетчатки обеспечивают примерно 16% рекомендуемой суточной нормы. Именно клетчатка, особенно бета-глюкан, которым богат овес, связана со способностью продукта поддерживать нормальный уровень холестерина, помогать контролировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости. Впрочем, эксперт подчеркивает, что польза клетчатки не компенсирует избыточное количество сахара.

Поэтому, если есть возможность, она советует заказывать овсянку без добавления коричневого сахара и сочетать её с источником белка, например яйцами.

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