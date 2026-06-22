Какую овсянку не стоит есть: популярный завтрак, скрывающий избыток сахара
Овсянка традиционно считается одним из самых полезных завтраков для поддержания здоровья и контроля веса. Однако не каждый её вариант одинаково полезен для организма.
Некоторые популярные варианты могут содержать неожиданно большое количество сахара и других добавок, которые снижают питательную ценность блюда. Диетологи объяснили eatthis.com, какую овсянку следует употреблять с осторожностью и на что обращать внимание при выборе завтрака.
Польза овсянки в значительной степени зависит от способа приготовления. Разнообразные сиропы, подсластители, сливки и сладкие добавки способны превратить полезное блюдо в десерт с высоким содержанием сахара.
По словам диетолога Лорен Манакер, одним из наименее удачных вариантов является овсянка с фруктами и кленовым сиропом, которую предлагают в ресторанах быстрого питания.
Что содержится в такой порции?
Одна порция этой овсянки содержит:
- 320 калорий;
- 4,5 г жира;
- 1,5 г насыщенных жиров;
- 150 мг натрия;
- 64 г углеводов;
- 4 г клетчатки;
- 31 г сахара;
- 6 г белка.
Диетолог обращает особое внимание именно на количество углеводов. "Овсянка с фруктами и кленовым сиропом, вместе со всеми дополнительными ингредиентами, содержит 64 грамма углеводов. Это примерно столько же, сколько можно получить почти из четырёх порций обычного мороженого", – объясняет эксперт.
Еще большей проблемой она считает количество сахара. В одной порции содержится 31 грамм сахара, часть которого поступает естественным путем из фруктов и сухофруктов. Однако около 15 граммов приходится именно на добавленные подсластители, в частности коричневый сахар и солодовый экстракт.
"Благодаря коричневому сахару и подслащенной сушеной клюкве эта овсянка фактически превращается в настоящую сахарную бомбу", – отмечает Манакер.
Не только сахар: что ещё вызывает вопросы
Диетолог также обращает внимание на перечень дополнительных ингредиентов, которые часто используются в ресторанных версиях овсянки. Среди них - карамельный краситель. Его применяют для придания продуктам коричневого оттенка. По словам Манакер, в некоторых научных работах потребление этого красителя связывали с повышенным риском некоторых заболеваний, хотя результаты исследований остаются неоднозначными.
"Эта добавка не имеет пищевой ценности, поэтому я отдаю предпочтение продуктам без нее", – говорит диетолог.
Еще один компонент – карагенан, который используется в сливках для придания более густой консистенции.
"Существуют ограниченные данные, свидетельствующие о возможной связи между потреблением каррагенана и повышением уровня воспаления в организме", – объясняет эксперт.
Также вопросы вызывают так называемые натуральные ароматизаторы.
"Хотелось бы видеть более конкретную информацию о том, какие именно ароматизаторы используются. Хотя они происходят из природных источников, конечный продукт может содержать дополнительные компоненты", – добавляет Манакер.
Стоит ли полностью отказываться от такой овсянки?
Несмотря на критику, диетолог не считает этот завтрак абсолютно неудачным.
"Эта овсянка всё же содержит цельнозерновой овес, определённое количество клетчатки и белка – всё это является составляющими сбалансированного завтрака", – говорит она.
В частности, 4 грамма клетчатки обеспечивают примерно 16% рекомендуемой суточной нормы. Именно клетчатка, особенно бета-глюкан, которым богат овес, связана со способностью продукта поддерживать нормальный уровень холестерина, помогать контролировать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости. Впрочем, эксперт подчеркивает, что польза клетчатки не компенсирует избыточное количество сахара.
Поэтому, если есть возможность, она советует заказывать овсянку без добавления коричневого сахара и сочетать её с источником белка, например яйцами.
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