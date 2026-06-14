Неожиданная польза греческого йогурта: как обычный перекус влияет на вес

Греческий йогурт давно стал популярным продуктом среди тех, кто следит за питанием и стремится похудеть. Его ценят за высокое содержание белка, питательность и способность надолго утолять голод.

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Кроме того, этот продукт часто связывают с пользой для пищеварительной системы и общего самочувствия. Диетологи рассказывают eatthis.com, что регулярное его употребление может иметь ряд положительных эффектов для организма.

Греческий йогурт может помогать уменьшать вздутие живота. "Его живые активные культуры, известные как пробиотики, могут способствовать уменьшению вздутия", — объясняет диетолог-нутрициолог Фиорелла ДиКарло в интервью –. По ее словам, это один из заметных побочных эффектов регулярного употребления продукта, который может визуально сделать фигуру стройнее.

Пробиотики – это полезные для кишечника бактерии, которые поддерживают здоровое пищеварение, могут положительно влиять на иммунную систему, обмен веществ и даже состояние кожи. Их можно получать как из ферментированных продуктов, в частности греческого йогурта и кефира, так и в виде добавок.

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Греческий йогурт получают путем процеживания обычного йогурта, во время которого удаляется сыворотка. Благодаря этому он содержит больше белка и пробиотиков, а также меньше лактозы. Именно поэтому многие люди с легкой непереносимостью лактозы могут употреблять его без дискомфорта.

Как включить греческий йогурт в рацион?

Специалист отмечает, что греческий йогурт можно использовать в качестве основы для завтрака или перекуса, особенно для поддержания здоровья кишечника и контроля веса. Она советует выбирать продукт с жирностью не менее 2%, ведь обезжиренные варианты могут хуже усваивать некоторые питательные вещества, в частности кальций. Для повышения пользы можно добавлять семена льна, чиа или ягоды, которые обеспечивают организм клетчаткой.

Рецепт против вздутия живота

Есть простой вариант блюда, который может помочь уменьшить ощущение вздутия. В миску нужно выложить порцию греческого йогурта и добавить немного меда по вкусу. "Мед обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать уменьшению вздутия", — – отмечает эксперт.

– Далее в блюдо добавляют нарезанный инжир, а сверху, по словам эксперта, немного лимонной цедры и розмарина. "Инжир содержит много клетчатки и пребиотиков, которые поддерживают активность полезных бактерий в кишечнике, помогают уменьшить задержку жидкости и нормализуют пищеварение. Розмарин, в свою очередь, обладает противовоспалительными свойствами, которые улучшают работу пищеварительной системы и уменьшают вздутие", — объясняет диетолог в интервью " – ".

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