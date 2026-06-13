Несколько дней назад я писала о том, что активное, при ясном сознании, долголетие всё больше становится управляемым процессом.

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И среди факторов, влияющих на здоровье, я упомянула вакцину от опоясывающего лишая ( опоясывающего герпеса — более правильное, научное название). У вас было очень много вопросов.

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Тому сьогоднішній пост я пишу саме про цю вакцину.

Хвороба Альцгеймера та інші види деменції — це, мабуть, один із найбільших страхів сучасної людини.

Ця хвороба непомітно руйнує особистість: стирає спогади, забирає здатність упізнавати рідних, мислити та самостійно про себе дбати. Дуже страшна хвороба, це можуть підтвердити близькі тих, у кого вона є.

Хвороба ізолює людину від реальності та перетворює життя родини на важке випробування.

ХТО В ЗОНІ РИЗИКУ?

Насамперед це люди старші 50–65 років, а також ті, у кого є цукровий діабет, хронічні хвороби, ослаблений імунітет, і люди генетичною схильністю.

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Довгий час вважалося, що деменція — це неминучий процес старіння, проти якого медицина безсила.

Але нові наукові відкриття дають нам реальний шанс уникнути хвороби.

ЗВʼЯЗОК МІЖ ВІТРЯНКОЮ І ДЕМЕНЦІЄЮ.

Усе починається в дитинстві, коли більшість із нас хворіють на звичайну вітрянку. Вірус, що її викликає (варицелла-зостер), нікуди не зникає. Він на десятиліття засинає у наших нервових клітинах.

Коли ми старіємо або переживаємо сильний стрес, імунітет слабшає, і вірус "прокидається" у вигляді оперізувального лишаю (герпесу).

Це болючий висип за ходом нервів на обличчі, шиї чи тулубі. У 20% випадків він переростає в постгерпетичну невралгію — хронічний, пекучий біль, який триває місяцями чи роками й може призвести до інвалідизації. Ба більше, цей вірус у літньому віці суттєво підвищує ризики інсультів та інфарктів.

Але найстрашніше те, що вірус варіцелла-зостер живе безпосередньо в нервовій системі й може прямо атакувати мозок, провокуючи нейрозапалення.

Вчені вважають, що саме хронічне запалення стає тим самим поштовхом, який запускає або прискорює приховану хворобу Альцгеймера та руйнує нейрони.

Сенсаційне відкриття вчених зі Стенфорда

Масштабні дослідження науковців в Уельсі (аналізували дані понад 280 тисяч людей) та в Австралії (понад 100 тисяч учасників).

В Уельсі склалася унікальна ситуація: право на безкоштовну вакцинацію від герпесу залежало суворо від дати народження. Частина 79-річних отримала щеплення, а майже ідентична група 80-річних — ні. Різниця між ними була в лічені тижні, що дозволило науковцям провести ідеально чисте дослідження без стороннього впливу способу життя людей.

Результати, опубліковані в журналах Nature та Cell, приголомшили світ:

• Ризик деменції знизився на 20% протягом наступних 7 років! Особливо сильно цей ефект проявився у жінок.

• Вакцина не просто захищає від появи хвороби, вона уповільнює її прогресування.

Ті люди, які отримали щеплення вже після встановлення діагнозу "деменція", мали значно меншу ймовірність померти від неї протягом наступних 10 років.

• Як приємний бонус — у вакцинованих на 22–26% знизилися ризики інсультів та інфарктів, а також на 12% менше людей потрапляли до лікарень через важкі респіраторні інфекції.

ВАЖЛИВО.

Люди, яким було зроблено щеплення після встановлення діагнозу "деменція", мали значно меншу ймовірність померти від деменції протягом наступних 10-ти років (що зазначено в їхніх свідченнях про смерть), що дозволяє припустити, що вакцина може уповільнити розвиток хвороби.

Окрім іншого вакцина, схоже, знижує ризики інсультів та інфарктів на суттєві 22-26%.

ЯК ДІЄ ВАКЦИНА?

Вона не дає вірусу активуватися, що рятує мозок від руйнівного нейрозапалення і дає потужний "тренувальний" поштовх усій імунній системі поза мозком, що допомагає організму ефективніше стримувати будь-які системні запальні процеси.

КОМУ РЕКОМЕНДОВАНА:

CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань в США) рекомендує вакцинуватися:

1. Усім дорослим від 50 років і старше (навіть, якщо вони не памʼятають, хворіли вонина вітрянку, чи ні).

2.Людям від 19 років, які мають послаблений імунітет через інші хронічні захворювання (наприклад, цукровий діабет, ВІЛ тощо).

Повний курс вакцинації складається з 2 доз

з інтервалом від 2 до 6 місяців між ними.

В ЯКИХ КРАЇНАХ ЦЯ ВАКЦИНАЦІЯ ВЖЕ Є НОРМОЮ?

Поки ми лише обговорюємо ці дослідження, у десятках країн світу вакцинація проти оперізуючого лишаю (найпоширеніша — Shingrix від компанії GSK) вже офіційно дозволена, ліцензована та внесена до медичних рекомендацій.

• Європейський Союз: дозволена в усіх країнах-членах ЄС. Причому в Іспанії, Франції, Німеччині, Італії, Греції, Люксембурзі та Кіпрі вона входить до національних програм імунізації й повністю або частково покривається державою.

• Північна Америка: США та Канада активно застосовують її для захисту населення.

• Велика Британія: щеплення офіційно впроваджене в Національну службу охорони здоров'я (NHS).

• Азія та Океанія: Японія, Китай (включно з Гонконгом), Сінгапур, Австралія та Нова Зеландія.

• Ізраїль.

ЩО З ДОСТУПНІСТЮ В УКРАЇНІ?

Згадана вище найсучасніша та найефективніша вакцина "Шингрикс" (Shingrix) в Україні на сьогодні не отримала офіційної реєстрації в МОЗ.

Оскільки офіційно вона в країну не поставляється, дістати її законним шляхом вкрай важко (хіба що через індивідуальну доставку та купівлю за кордоном під власну відповідальність).

ВАРТІСТЬ препарату в Європі та США залишається дуже високою. В Україні це приблизно 17 тис грн.

Навряд чи багато хто з Вас, хто прочитав цей пост, відразу ж зроблять собі це щеплення, але знати про цей інструмент захисту необхідно, адже це наше майбутнє.

Окрім вакцини від оперізуючого лишая, яка знижує ризик хвороби Альцгеймера, зменшують також ризик цієї хвороби ревакцинація від дифтерії, правця та коклюша (в людей, старших 65 років на 30%), вакцина від пневмококу (на 27%).

Сучасна медицина не має великої кількості ліків, які здатні зупинити деменцію. Тому можливість захистити свій розум за допомогою звичайної вакцини — це справжній прорив.

МОЄ СТАВЛЕННЯ: дуже позитивне, я і моя сімʼя найближчим часом вакцинуємось, потрібно вирішити, де це зробити.

У моєї доньки підвищений ризик: вона перехворіла вітрянкою в 17 років, її родичі по маминій і татовій лінії мали цю хворобу, тому вона не чекатиме 50 років.

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Світ змінюється, і наука доводить: ми можемо керувати своїм старінням. Дбайте про здоров'я заздалегідь, цікавтеся передовими дослідженнями та інвестуйте у власне довголіття. Наш мозок і ясні спогади варті того, щоб за них боротися!

ПИТАННЯ: хто з Вас в дитинстві хворів вітрянкою чи переніс оперізуючий герпес в дорослому віці і в кого з родичів була/є хвороба Альцгеймера?

Ось посилання на наукові дослідження, читайте уважно, будь ласка:

https://journals.sagepub.com/doi/10.3233/JAD-221231

https://www.cell.com/cell/fulltext/s0092-8674(25)01256-5

https://www.nature.com/articles/s41586-025-08800-x

https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(22)00216-4/fulltext