5 пищевых привычек, продлевающих жизнь

Хотя волшебного зелья против старения нет, некоторые полезные продукты могут помочь сохранить здоровье и продлить продолжительность жизни. Однако, важно вовремя ограничить потребление вредных продуктов и включать полезные в вашу сбалансированную диету.

Видео дня

В Eat This, Not That поделились, что именно в рационе способствует долгой и здоровой жизни. Добавь эти 5 пунктов в свой рацион, чтобы улучшить физическое состояние и улучшить свое самочувствие.

Не забывайте пить воду

Чтобы кожа оставалась здоровой, важно ежедневно пить достаточно жидкости. Часть воды мы получаем из пищи, а потому важно выбирать напитки без калорий, как вода или газировка. Полезными также будут 100% фруктовые соки или нежирное молоко. Таким образом, женщинам стоит выпивать примерно 9 чашек, а мужчинам - 12,5 чашки жидкости в день.

Употребляйте больше фруктов и овощей

Антиоксиданты, такие как витамины А и С, защищают клетки от свободных радикалов, вызывающих старение. Добавляйте больше овощей в блюда, а такие фрукты как бананы, яблоки и груши храните на видном месте. Также для удобства во время приготовления используйте сушеные, консервированные и замороженные варианты.

Найдите время на чашку чая

С возрастом костная ткань становится слабее, но флавоноиды, содержащиеся в чае могут помочь укрепить ее. Это особенно полезно для пожилых женщин, поскольку привычка регулярно употреблять чай, может уменьшить риск переломов и способствовать лучшей плотности костей, предотвращая остеопороз.

Во время перекуса ешьте орехи и семена

Орехи и семена богаты витамином Е, который защищает клетки от повреждений, в частности от ультрафиолета. Они также имеют полезные жиры и известны своими антивозрастными свойствами, защищающими кожу. Добавьте ореховое масло в овсянку или смузи или посыпьте салат семенами для хруста, чтобы получить больше пользы от продуктов.

Пейте меньше алкоголя

Известно, что употребление алкоголя в умеренных количествах не вредит здоровью, однако чрезмерность может ускорить старение. Учтите, что женщины могут потреблять до двух напитков в день, а мужчины - не более одного. Придерживайтесь этой нормы: один напиток эквивалентен 150 мл вина, 355 мл пива или 45 мл крепких напитков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая еда и напитки могут повлиять на старение кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.