5 пищевых привычек Тома Брэди, которые помогают оставаться в форме

Том Брэди – один из самых известных спортсменов в мире, который стал символом выносливости, силы воли и здорового образа жизни. Его подход к питанию давно стал предметом восхищения как среди фанатов, так и среди специалистов в области фитнеса.

Своим примером Брэди доказывает, что достичь выдающихся результатов можно не только благодаря тренировкам, но и благодаря ежедневным привычкам. Издание eatthis.com собрало пять главных принципов его питания, которые помогают поддерживать энергию, силу и отличную физическую форму.

Еще в 2015 году спортсмен создал собственный бренд TB12, цель которого – помочь спортсменам избегать травм, поддерживать силу и продолжать карьеру без ущерба для здоровья. Недавно команда TB12 поделилась списком основных привычек, которых придерживается Брэди. Среди них – не только советы по питанию, но и важные принципы: позитивное мышление, движение не менее 30-60 минут ежедневно и минимум восемь часов сна каждую ночь.

1. Пейте воду в объеме, равном половине вашего веса

Гидратация – основа здоровья Брэди. В TB12 советуют поддерживать водный баланс, выпивая ежедневно количество воды, равное половине веса тела в порциях (примерно 15-20 мл на килограмм массы).

Как рассказывают в TB12, Том начинает свое утро именно со стакана воды: "Я просыпаюсь и выпиваю 600 мл воды с электролитами", – делится спортсмен.

Это помогает организму быстро восстановить уровень жидкости после ночного отдыха и подготовиться к активному дню.

2. Формируйте рацион на 80% из овощей

Многие считают, что Брэди – веган, однако это не так. Он употребляет мясо, но в очень умеренном количестве. Сам спортсмен называет свой стиль питания "растительным, основанным на балансе".

В TB12 советуют наполнять тарелку преимущественно овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. К этому добавляется небольшая порция белка – например, рыба или нежирное мясо. Такой подход обеспечивает организм всем необходимым, не перегружая его.

3. Не забывайте о полезных жирах

Жир – это не враг, если он правильный. Омега-3 жирные кислоты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, борются с воспалениями, улучшают состояние сосудов и повышают уровень "хорошего" холестерина.

Брэди сознательно включает эти жиры в свой ежедневный рацион: он регулярно ест рыбу, перекусывает орехами и добавляет семена чиа в свои протеиновые смузи. В TB12 отмечают: именно качество жиров, а не количество, определяет их пользу для организма.

4. Исключите сахар и рафинированные углеводы

Еще один принцип игрока в американский футбол Тома Брэди – минимум обработанной пищи. В TB12 советуют придерживаться простого правила: отдавать предпочтение тому, что выращено, а не изготовлено.

"Если продукт упакован в коробку или пакет, то, возможно, именно там ему и место", – шутят в команде спортсмена.

Однако Брэди не призывает к фанатизму – главное, осознанность. Если вы большую часть времени питаетесь натуральными продуктами, то небольшая доля обработанной пищи не нанесет вреда.

5. Распределяйте потребление белка в течение дня

Белок – важная составляющая любого рациона, и Том Брэди уделяет ему особое внимание. Он начинает день с белкового завтрака, а в течение дня добавляет несколько протеиновых коктейлей или белковых перекусов.

Для обычного человека это не обязательно означает несколько шейков в день, однако специалисты TB12 советуют включать продукты, богатые белком, в каждый приём пищи: греческий йогурт, орехи, бобовые или миндальное масло. Это поможет поддерживать стабильный уровень энергии и мышечный тонус.

Придерживаясь этих простых, но продуманных принципов, можно не только улучшить самочувствие, но и приблизиться к той физической форме, которой славится Том Брэди. Его пример доказывает: правильные привычки работают тогда, когда они становятся стилем жизни.

