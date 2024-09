5 побочных эффектов тахини: как паста из кунжута влияет на тело и здоровье

Тахини - это паста из молотого кунжута, которую часто используют в кухнях Ближнего Востока, Средиземноморья и Северной Африки. Этот ингредиент содержит полезные мононенасыщенные жиры, витамины группы B и кальций.

Кроме того, тахини является универсальным соусом, подходящим как для соленых, так и для сладких блюд. Какую пользу он может принести для вашего здоровья, рассказали в Eat This, Not That.

Защищает почки и печень

Тахини может помочь поддерживать здоровье печени и почек, что особенно необходимо для людей с диабетом, чтобы избежать серьезных проблем. Одно исследование показало, что кунжутное масло может улучшить функцию почек и печени у людей с диабетом уже через 90 дней от начала употребления пасты.

Поддерживает здоровье сердца

Кунжутное семя обладает противовоспалительным действием благодаря антиоксидантам, которые защищают организм от свободных радикалов. Эти антиоксиданты также могут снижать риск болезней сердца. Поэтому, добавляйте кунжут в свой рацион для поддержания сердечно-сосудистого здоровья.

Поддерживает чувство сытости

Заправка из тахини в сочетании с коричневым рисом, авокадо и сладким картофелем, обеспечит сытость благодаря клетчатке, белку и здоровым жирам. Тахини также является отличной альтернативой маслам на основе орехов и семян. Такая паста подходит для людей, которые не едят орехи, придавая кремовую текстуру блюдам и неповторимый ореховый вкус.

Улучшает здоровье костей

Тахини богат кальцием, который важен для костей. Этот продукт содержит фосфор и марганец, что делает тахини полезным для поддержания прочности костей и общего здоровья.

Защищает организм от рака

Хроническое воспаление может изменять ДНК и стать причиной для развития рака. Антиоксиданты сезамин и сезамол, содержащиеся в семенах кунжута, могут помочь замедлить рост опухолей и ускорить гибель раковых клеток.

