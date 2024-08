Не отказываясь от привычного: какой хлеб можно есть, если у вас абдоминальный жир

Знали ли вы, что даже во время диеты, чтобы начать худеть, вам не нужно отказываться от хлеба? Хотя все низкоуглеводные диеты советуют избегать сэндвичей и тостов в рационе, на самом деле, чтобы терять вес, важно сосредоточиться на потреблении меньшего количества калорий, чем вы сжигаете.

Таким образом, для уменьшения висцерального жира в области живота важно изменить свою диету и придать больше физической активности. Какой хлеб выбрать, чтобы не повредить фигуре и своим фитнес-результатам, узнавали в Eat This, Not That.

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб сытный и хорошо сочетается с разными продуктами. Выбирайте тонко нарезанный хлеб, богатый клетчаткой и имеющий примерно 60 калорий на кусочек. Это отличный вариант для ищущих легкий, но питательный хлеб.

Хлеб из пророщенного зерна

Пророщенные зерна, хотя и не являются безглютеновыми, однако часто считаются более легкими для усвоения, поскольку проращивание расщепляет часть крахмала. Это повышает питательную ценность продукта, уменьшая гликемический индекс, что помогает избежать резкого повышения уровня сахара в крови.

Хлеб с низким содержанием углеводов

Если вы контролируете уровень сахара в крови, попробуйте низкоуглеводный хлеб. Всего один кусочек такого хлеба может содержать всего 40 калорий и 7 г клетчатки.

Хлеб на закваске

Закваска стала популярной во время пандемии благодаря ее полезным свойствам. Ферментация расщепляет крахмал и понижает гликемический индекс хлеба, добавляя ему пробиотики. Кусок хлеба на закваске может иметь до 90 калорий и 3 г клетчатки.

Белый пшеничный хлеб

Если вы любите белый хлеб, попробуйте продукты из белой пшеницы. Она легче, но сохраняет часть ценности цельного зерна. Кроме того, хлеб из белой пшеницы содержит больше клетчатки, чем традиционный белый хлеб.

Хлеб без глютена

Переход на безглютеновый рацион требуется только при целиакии или высокой чувствительности к глютену. Перед изменениями в питании проконсультируйтесь с врачом, поскольку многие безглютеновые продукты содержат больше рафинированной муки и меньше клетчатки.

