Какой есть хлеб, чтобы не набирать вес: советы эксперта

Для многих хлеб это незаменимый продукт, который можно употреблять как самостоятельно, так и в приготовлении многочисленных блюд, таких как сытные сэндвичи или тосты с полезной начинкой. Однако, когда речь идет о похудении, трудно представить хлеб в составе привычного рациона из-за высокого содержания углеводов, ускоряющих набор лишнего веса.

Однако можно ли есть хлеб, не заботясь о рисках для собственной талии? В Eat This, Not That! рассказали, какие разновидности хлеба допустимы во время диеты и как употреблять этот продукт, чтобы не набрать лишние килограммы.

Правило 10:1

Покупая хлеб, соблюдайте правила: на каждые 10 г углеводов должно приходиться 1 г клетчатки. Это простое, но полезное управление для здорового питания.

Цельные зерна

Важно помнить, что если в верхней части списка ингредиентов есть сахар, сахароза, фруктоза, кукурузный сироп, белая или пшеничная мука, продукт содержит преимущественно простые углеводы, которые нужно ограничивать. Правильный хлеб должен иметь обозначение "цельнозерновой".

Органическая пшеница

Пшеница претерпела значительные изменения за последние 50 лет. Однако именно органическая пшеница меньше подвергается влиянию пестицидов по сравнению со стандартной, что делает ее более здоровым выбором для изготовления хлеба.

Ферментированный хлеб

Ферментированный хлеб и закваска проходят процесс брожения от нескольких дней до нескольких недель, что способствует развитию полезных бактерий. Эти бактерии способствуют сбалансированию пищеварительной системы и поддержанию метаболизма.

Замороженный хлеб

Замороженный хлеб, особенно содержащий проросшие зерна, может быть лучшим выбором для здоровья. Проросшие зерна хотя и имеют глютен, однако проходят специальный процесс, что облегчает переваривание и увеличивает усвоение полезных веществ. Кроме того, такой хлеб содержит меньше консервантов и натрия, что делает его более полезным по сравнению с традиционными видами.

Хлеб из пекарни

Индустриализация и переработка превратили хлеб в рафинированный продукт. Однако свежий хлеб от местных пекарен без большого количества соли и консервантов – это выход.

Хлеб с отрубями, рожью и ячменем

При выборе хлеба следует отдавать предпочтение тем, что содержат много клетчатки, особенно бета-глюкана. Эта растворимая клетчатка помогает замедлить пищеварение и избежать резких колебаний сахара в крови.

Хлеб из кокосовой муки

Если вы выпекаете хлеб самостоятельно, попробуйте заменить ключевой компонент вашего хлеба. Кокосовая мука содержит меньше углеводов и в 11 раз больше клетчатки.

Хлеб, замоченный в полезных жирах

Добавление здоровых жиров, таких как оливковое масло, к вашему любимому хлебу не только обогащает вкус, но и сделает вашу пищу более полезной. Традиция итальянского хлеба с оливковым маслом является здоровым выбором, помогающим избежать переедания.

