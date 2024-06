Польза хлеба из цельнозерновой муки: лучший выбор для вашего питания

В современном обществе, заботящемся о здоровье, хлеб часто имеет плохую славу, и его избегают те, кто стремится похудеть или вести здоровый образ жизни. Однако отказ от этого продукта не обязательно лучший вариант, как это может показаться на первый взгляд. По словам Eatthis, существуют разные виды цельнозернового хлеба, имеющие большие преимущества для здоровья.

Цельнозерновой хлеб отличается от других продуктов в продуктовых магазинах благодаря исключительному содержанию клетчатки и белка, а также более чистым ингредиентам. Приобретая буханку, очень важно внимательно читать этикетку. Если на ней не написано "100% цельнозерновой", возможно, вам следует обратить внимание на что-то другое.

Употребление хлеба из 100% цельнозерновой муки само по себе полезно для здоровья и имеет ряд преимуществ. Исследования показывают, что употребление продуктов, изготовленных из цельного зерна, таких как цельная пшеница, помогает контролировать вес, – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

Более того, такой хлеб может помочь предотвратить диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания, говорят в Journal of Chiropractic Medicine и Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

Что еще интереснее, включение цельнозернового хлеба в ежедневный рацион может продлить продолжительность жизни. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что диеты с высоким содержанием растворной клетчатки связаны со снижением смертности от всех причин. Потому исследователи предложили поменять очищенные злаки на цельные.

