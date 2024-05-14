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Действительно ли вредно есть хлеб: все "за" и "против" его потребления

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
2,0 т.
Действительно ли вредно есть хлеб: все 'за' и 'против' его потребления

Хлеб – продукт, который считается основным во многих культурах, его можно есть как самостоятельно, так и сделать ингредиентом для других блюд. Он может стать частью здорового питания.

Детальнее об этом рассказал врач Крис Завос. По его словам, хлеб является хорошим источником углеводов, белков и разных микроэлементов.

Польза от хлеба:

Содержимое клетчатки

Хлеб из цельного зерна имеет высокое содержание клетчатки, которая необходима для регуляции пищеварения, предотвращения запоров и снижения риска сердечных заболеваний.

Воздействие на сердце

Сложные углеводы и пищевые волокна в хлебе из цельного зерна способствуют снижению уровня сахара в крови и регулированию сердечного давления.

Улучшение пищеварения

Клетчатка, которая содержится в хлебе, помогает здоровому пищеварению и предотвращает запоры.

Содержание витаминов и минералов

Хлеб обеспечивает организм человека витаминами и минералами, поддерживающими общее здоровье.

Риски потребления хлеба:

Калорийность

Хлеб высококалорийный, что может привести к избыточному весу.

Уровень сахара в крови

Некоторые виды хлеба могут вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови.

Содержание глютена

Некоторые люди могут иметь непереносимость к глютену, содержащемуся в хлебе, что может привести к проблемам со здоровьем.

Пищевая аллергия

Аллергия на ингредиенты хлеба, в частности, пшеницу, может вызвать тяжелые реакции.

Добавки и консерванты

Хлеб может содержать вредные консерванты и добавки, которые могут быть вредны для здоровья.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская