Пять полезных фиолетовых овощей, которые стоит добавить в блюда

В этой статье мы погрузимся в мир овощей, которые принесут много пользы для здоровья. News Bytes рассказал о пяти питательных фиолетовых продуктах, которые обогатят вашу тарелку и улучшат ваше самочувствие.

Баклажаны

Кроме того, что баклажаны являются основным ингредиентом мусаки и рататуя, они еще и очень полезны для здоровья. Их глянцевая фиолетовая кожура содержит антиоксидант насунин. Он помогает в борьбе со свободными радикалами и защите мембран клеток мозга.

Фиолетовая капуста

Этот привлекательный овощ – не что иное, как питательное сокровище. Она богата витаминами С и К, а ее яркий оттенок обусловлен антоцианами – соединениями, которые могут уменьшать воспаление и способствовать здоровью сердца. Благодаря своей хрустящей текстуре и слегка острому вкусу фиолетовая капуста идеально подходит для салатов или для квашения.

Свекла

Свекла богата клетчаткой, фолиевой кислотой и марганцем. Яркий фиолетовый цвет обусловлен беталаинами, которые связаны с уменьшением воспаления и поддержанием детоксикации.

Фиолетовый картофель

Этот визуально потрясающий картофель – не только наслаждение для глаз, но и источник антиоксидантов, в том числе флавоноидов и полифенолов. Эти важные питательные вещества способствуют снижению давления и поддержанию здоровья сердца.

Репа

Репа, которую часто не замечают, является жемчужиной овощного царства. Она содержит полезные соединения глюкозинолатов, известные своими противораковыми свойствами. Кроме того, репа богата витамином С и калием, которые способствуют общему самочувствию.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какую пользу организму придает магний.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.