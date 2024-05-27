Пять полезных фиолетовых овощей, которые стоит добавить в блюда
В этой статье мы погрузимся в мир овощей, которые принесут много пользы для здоровья. News Bytes рассказал о пяти питательных фиолетовых продуктах, которые обогатят вашу тарелку и улучшат ваше самочувствие.
Баклажаны
Кроме того, что баклажаны являются основным ингредиентом мусаки и рататуя, они еще и очень полезны для здоровья. Их глянцевая фиолетовая кожура содержит антиоксидант насунин. Он помогает в борьбе со свободными радикалами и защите мембран клеток мозга.
Фиолетовая капуста
Этот привлекательный овощ – не что иное, как питательное сокровище. Она богата витаминами С и К, а ее яркий оттенок обусловлен антоцианами – соединениями, которые могут уменьшать воспаление и способствовать здоровью сердца. Благодаря своей хрустящей текстуре и слегка острому вкусу фиолетовая капуста идеально подходит для салатов или для квашения.
Свекла
Свекла богата клетчаткой, фолиевой кислотой и марганцем. Яркий фиолетовый цвет обусловлен беталаинами, которые связаны с уменьшением воспаления и поддержанием детоксикации.
Фиолетовый картофель
Этот визуально потрясающий картофель – не только наслаждение для глаз, но и источник антиоксидантов, в том числе флавоноидов и полифенолов. Эти важные питательные вещества способствуют снижению давления и поддержанию здоровья сердца.
Репа
Репа, которую часто не замечают, является жемчужиной овощного царства. Она содержит полезные соединения глюкозинолатов, известные своими противораковыми свойствами. Кроме того, репа богата витамином С и калием, которые способствуют общему самочувствию.
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