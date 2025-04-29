5 полезных пищевых привычек, снижающих уровень сахара с возрастом
Сахар в крови является важным источником энергии для вашего тела, и его уровень зависит от того, что вы потребляете. В то же время чрезмерное количество сахара в крови в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Чтобы поддерживать уровень сахара в норме, важно не только обращать внимание на питание, но и учитывать другие факторы. Предлагаем ознакомиться с некоторыми полезными советами от Eat This, Not That, которые помогут вам контролировать уровень сахара в крови.
Сочетайте углеводы с белками
Белок помогает замедлить процесс пищеварения и стабилизировать уровень сахара в крови, что важно для предотвращения его колебания. Употребление белка с углеводами во время еды позволяет избежать резких скачков сахара в крови. Для этого вы можете попробовать включить яйца с цельнозерновыми тостами или курицу с рисом.
Откажитесь от газированной воды
Газировка может быть вредной для здоровья, особенно для людей с диабетом или высоким риском его развития. Она насыщена сахаром и не содержит полезных элементов, таких как белки или клетчатка, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Вместо этого лучше выбирать обычную воду или природную минеральную воду.
Употребляйте больше продуктов с высоким содержанием клетчатки
Клетчатка является важной составляющей для контроля уровня сахара в крови, поскольку она замедляет процесс пищеварения. Она содержится в цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах, бобах и орехах, и помогает избежать скачков сахара после потребления углеводов. Выбирая продукты из 100% цельного зерна, такие как коричневый рис, овес, киноа, а также картофель и фрукты с кожурой.
Добавьте орехи к рациону
Орехи — это отличная закуска, которая помогает контролировать уровень сахара в крови благодаря содержанию растительных белков, клетчатки и здоровых жиров. Добавьте их к хлопьям, салатам или йогуртовым парфе, чтобы поддержать стабильный уровень сахара в крови в течение дня.
Не употреблять углеводы отдельно от другой еды
Чтобы избежать резких скачков сахара в крови, не потребляйте углеводы отдельно без добавления белка или клетчатки. Например, сочетайте бублик, фрукты или макароны с белком, чтобы замедлить всасывание углеводов и обеспечить стабильный уровень сахара в крови.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки могут снизить уровень сахара в крови.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.