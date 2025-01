Утренние привычки, которые помогут контролировать уровень сахара в крови

Диабет 2 типа и преддиабет провоцируют появление немало трудностей, но их можно контролировать. Правильное питание, физическая активность и своевременный прием лекарств помогают облегчить симптомы и улучшить самочувствие.

Одна из ключевых привычек для контроля уровня сахара — это завтрак с продуктами, богатыми растворимой клетчаткой, которая стабилизирует уровень сахара в крови и способствует улучшению обмена веществ. Чем завтракать, чтобы улучшить самочувствие при диабете, рассказали в Eat This, Not That.

Почему нужно употреблять клетчатку?

Употребление растворимой клетчатки, в частности из овсяной каши и цельнозерновых хлопьев, может помочь контролировать уровень сахара в крови по утрам. Растворимая клетчатка создает гель, который замедляет усвоение сахара, обеспечивая стабильный уровень глюкозы в крови и равномерное повышение инсулина. Это способствует лучшему контролю сахара и минимизации его колебаний по утрам.

Зачем завтракать белковыми продуктами?

Для сбалансированного завтрака добавляйте к пище с высоким содержанием клетчатки белок, чтобы замедлить переваривание и обеспечить стабильный уровень сахара в крови. Белок помогает снизить резкое повышение сахара после еды, однако учтите, что чрезмерное потребление его животных источников может увеличить риск диабета 2 типа. Растительные белки оказывают меньшее влияние на уровень глюкозы, а потому считаются идеальным выбором при диабете.

