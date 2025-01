Риск появления диабета: почему вам стоит переосмыслить свой режим сна

Если вы привыкли ложиться спать поздно, вам следует задуматься об изменениях в режиме, поскольку это может влиять на общее состояние здоровья. Исследование в журнале Annals of Internal Medicine показало, что поздний отход ко сну повышает риск развития диабета 2 типа, особенно среди женщин среднего возраста.

Замена ночных привычек на более здоровые может улучшить самочувствие, а потому попробуйте ложиться спать раньше, чтобы поддержать нормальный уровень сахара в крови. Как сон влияет на появление диабета и как избежать этой болезни, рассказали в Eat This, Not That.

Исследование, которое проводилось среди 63 676 медсестер показало, что женщины, которые имели склонность к позднему сну (ночные совы), на 54% чаще вели нездоровый образ жизни по сравнению с теми, кто ложился раньше. Участницы отвечали на анкеты о своих привычках, включая потребление алкоголя, физическую активность, диету, курение и индекс массы тела (ИМТ).

Впоследствии исследователи обнаружили, что ночные совы имели более высокий риск развития диабета, даже после учета других факторов образа жизни, таких как физическая активность и питание. Вместе с тем, изменения в этих привычках помогли уменьшить, но не устранить этот риск полностью.

Такое исследование, которое ограничено возрастной категорией и профессией участников, указывает на четкую связь между диабетом 2 типа и привычками сна. Это согласуется с уже известными данными о важности сна для здоровья. В частности, недостаточный сон может нарушить функционирование метаболических гормонов, что влияет на уровень сахара в крови.

Диабет является распространенным заболеванием, которое поражает миллионы людей, а потому важно обращать внимание на профилактику, в частности, снижать потребление углеводов, бросить курить и обеспечивать достаточную физическую активность. Не менее важна также нормализация режима сна, поскольку он непосредственно влияет на здоровье.

