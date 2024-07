Здоровые привычки: какая модель поведения поможет улучшить рацион при диабете

Обычно, если у кого-то из вашей семьи есть диабет, вполне вероятно, что эта болезнь может появиться и у вас. Однако, вы можете повлиять на это и предотвратить диабет, если будете жить активной жизнью, соблюдать здоровую диету и контролировать свой вес.

Что может помочь предотвратить диабет и какие правила следует соблюдать, если у вас вероятный предиабет? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Ешьте больше растительной пищи

Чтобы предотвратить развитие диабета, важно обогащать рацион большим количеством растительной пищи. Важно понимать, что углеводы необходимы для постоянного источника энергии и они должны быть распределены в течение дня. Лучшим выбором являются сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки, содержащиеся во фруктах, овощах, целом зерне, орехах и семенах. Исследования показали, что растительная диета с высоким содержанием клетчатки помогает улучшить контроль уровня сахара в крови и чувствительность к инсулину у людей с диабетом.

Потребляйте меньше готовой пищи и фастфуда

Хотя блюда из фастфуда не быстро повышают уровень сахара в крови, однако могут повысить риск диабета из-за чрезмерных калорий. Именно избыток калорий может привести к набору веса, что в свою очередь влияет на резистентность к инсулину. Таким образом, недостаточно ограничивать употребление углеводов и сахара, так как весомое значение имеет калорийность пищи.

Попытайтесь пообедать на улице

Витамин D может повысить чувствительность к инсулину, контролирующему уровень сахара в крови. Низкий уровень этого витамина увеличивает риск развития диабета 2 типа, однако получить достаточное количество витамина D из пищи сложно. Самый эффективный способ – пребывание на солнце. Исследования подтверждают, что кратковременное пребывание солнца несколько раз в неделю может обеспечить достаточный синтез витамина D для улучшения контроля сахара в крови и снижения риска диабета.

Здоровая замена сахара

Если вы любите сладкое, то вам следует отдать предпочтение фруктам вместо печенья. Фрукты в чистом виде содержат клетчатку, замедляющую процесс усвоения сахара. Таким образом, следует заменить традиционные сладости здоровыми вариантами, чтобы избежать большого количества сахара и чрезмерного потребления калорий. Можно попробовать замороженный красный виноград без косточек, бананы в темном шоколаде или арбуз нарезанный.

