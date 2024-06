Идеи для завтрака, которые помогут бороться с диабетом

Если вы хотите сбалансировать уровень сахара в крови и улучшить свое самочувствие, вам следует начать с правильного завтрака. Завтрак для людей с диабетом должен быть хорошо сбалансированным и содержать комбинацию белков, сложных углеводов и здоровых жиров, которые помогают контролировать уровень сахара в крови в течение дня.

Персиковое парфе

Парфе - это текстурный десерт, состоящий из слоев йогурта, фруктов и гранолы или орехов. Обратите внимание, вы можете взять свежие фрукты или консервированные, однако они не должны содержать сахар в составе.

Маффины с пеканом

Эти кексы с корицей и мускатным орехом не только прекрасно на вкус, но и создают неповторимую атмосферу на кухне благодаря своему запаху. Чтобы их приготовить нужно лишь 2 столовые ложки сливочного масла и здорового масла канолы.

Смузи с миндалем и вишней

Для приготовления смузи, ингредиенты к нему следует предварительно заморозить в холодильнике. Измельчите компоненты в блендере, добавьте немного жидкости и смешайте до однородности.

Яичные кексы со шпинатом и фетой

Желток обеспечивает почти половину белка, содержащегося в яйце. В этом рецепте каждая порция из двух яичных кексов содержит одно целое яйцо, что позволяет использовать все полезные свойства этого продукта. Чтобы приготовить такой завтрак, предварительно разогрейте духовку до 180°C, подготовьте форму для кексов, смажьте форму с помощью кулинарного спрея и положите в форму начинку. В большой миске взбейте яйца с молоком, добавьте шпинат, сыр фета и соль и перец по своему вкусу. Готовить маффины нужно в течение 25 минут.

