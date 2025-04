5 полезных привычек к завтраку, которые улучшают работу мозга

Деменция может проявляться через забывчивость, спутанность сознания и нарушения суждения, что значительно влияет на повседневную жизнь. Хотя мы не знаем точных причин этого заболевания, известно, что правильная диета и здоровые привычки могут помочь замедлить развитие деменции, особенно в старшем возрасте.

Завтрак является отличной возможностью обеспечить организм необходимыми питательными веществами, такими как антиоксиданты, витамины и клетчатка, которые могут поддержать здоровье мозга. Какие здоровые выборы способствуют снижению риска деменции, рассказали в Eat This, Not That.

Грецкие орехи на перекус

Если вы опаздываете и не успеваете приготовить завтрак, возьмите с собой порцию очищенных грецких орехов, чтобы перекусить в дороге. Они являются отличным источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют улучшению работы мозга и могут помочь в борьбе с деменцией.

Цельные яйца

Яйца — отличный завтрак, богатый белком, который помогает похудеть и нарастить мышцы. Исследования показывают, что они также улучшают память, внимание и обучение у детей, а в старшем возрасте могут снизить риск развития деменции, в частности болезни Альцгеймера. Кроме того, яйца богаты лютеином и холином, которые защищают мозг от ухудшения когнитивных функций.

Овсянка

Для поддержания когнитивного здоровья важно добавлять в завтрак продукты, богатые фолиевой кислотой, витаминами группы В и антиоксидантами. Овсяные хлопья — это отличный источник этих витаминов, а добавление к ним орехов, семян и ягод поможет сохранить неврологическую функцию и предотвратить деменцию.

Фруктово-овощные смузи

Чтобы улучшить здоровье мозга, стоит добавить к утру смузи из ягод и зеленых листовых овощей. Кроме того, такие продукты являются частью MIND-диеты, которые могут снизить риск болезни Альцгеймера на 53%.

Исключение углеводов

Завтрак — это удобное время для потребления сладких углеводов, но стоит избегать продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, таких как пончики, бублики или сладкие хлопья. Такие продукты могут вызвать колебания уровня глюкозы, что влияет на мозг, вызывая умственную усталость и замедление когнитивных функций. Поэтому, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и здоровье мозга, лучше выбирать сбалансированные завтраки.

