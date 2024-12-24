Одиночество может привести к развитию деменции: о чем говорит наука

Одиночество - это привычный человеческий опыт, который может варьироваться от временного ощущения изоляции до хронического состояния, вредящего здоровью. В частности, хроническое одиночество повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как сердечные болезни, инсульт, тревога и депрессия, а его влияние на преждевременную смерть можно сравнить с выкуриванием 15 сигарет ежедневно.

Видео дня

Новые исследования показали, что одиночество повышает риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, и связано с ранними когнитивными нарушениями. Об этом сообщает The Washington Post.

Такие данные подчеркивают важность социальных связей для поддержания здоровья мозга и общего благополучия. По словам автора исследования Мартина Лучетти, доцента кафедры поведенческих наук и социальной медицины в Университете штата Флорида, до установления диагноза синдром деменции формируется за десятилетия. Кроме того, одиночество также связывают с различными когнитивными последствиями, а не только с деменцией.

Риск когнитивных функций в результате одиночества

Одиночество повышает риск деменции на 31% и когнитивных расстройств на 15%, даже если учитывать депрессию, социальную изоляцию и другие факторы риска, такие как диабет или ожирение. Ее влияние на мозг можно сравнить с вредом от курения или сидячего образа жизни.

Исследования показывают, что борьба с одиночеством может помочь уменьшить риск когнитивных нарушений. Чтобы уменьшить риск, стоит укреплять социальные связи: больше общаться с близкими, интересоваться их жизнью и быть открытыми к новым знакомствам. Даже простые действия, как слушать или предлагать помощь, могут существенно изменить качество жизни и поддержать здоровье мозга.

Как уменьшить чувство одиночества

Чтобы уменьшить одиночество и поддержать когнитивное здоровье, полезно развивать социальные навыки, вовлекаться в сообщества и менять отношение к изоляции. Кроме того, попытки расширить возможности для взаимодействия и получения поддержки могут существенно помочь, для этого следует:

Восстановите связи: общайтесь с друзьями или родными, с которыми потеряли контакт, прежде чем искать новые знакомства. Найдите единомышленников: приобщайтесь к активностям по интересам, например книжные клубы или спортивные секции. Будьте проактивны: регулярно поддерживайте контакт с близкими, интересуйтесь их жизнью. Рассмотрите терапию: когнитивно-поведенческая терапия поможет изменить негативное восприятие одиночества.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как стресс влияет на здоровье сердца.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.