Сердце - это главный двигатель нашего тела, который обеспечивает кровоснабжение и питание для всех органов. Для его здоровья важно придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься физической активностью.

Многочисленные исследования показывают, что именно физическая активность снижает риск сердечного приступа, а даже незначительный лишний жир на животе может повысить его. Как защитить и какие физические упражнения помогут поддержать здоровье сердца, рассказали в Eat This, Not That.

Влияние стресса

Высокий уровень ежедневного стресса значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Например, регулярный сильный стресс может увеличить вероятность сердечного приступа на 24%, а инсульта - на 30%.

Так что найдите способ управлять стрессом, который вам подходит. Это может быть медитация, физическая активность, творчество или даже короткие паузы во время отдыха. Это важный шаг для здоровья сердца и долголетия, который не менее эффективен, чем сбалансированная диета или регулярные тренировки.

Исследование

В исследовании, которое было опубликовано в JAMA Network Open, охватывало показатели 118 706 взрослых из 21 страны. Средний возраст участников составлял 50 лет, с диапазоном от 35 до 70 лет.

Участники оценили свой уровень стресса за прошлый год по шкале от 1 (без стресса) до 3 (сильный стресс), отмечая такие факторы, как финансовые трудности, безработица или развод. Около 7,3% испытывали высокий стресс, 18,4% - умеренный, а 44% вообще не испытывали стресса.

Следовательно, в течение 10-летнего периода наблюдений, всего было зарегистрировано 5934 сердечно-сосудистых события, в частности инфарктов, инсультов и сердечной недостаточности. Отмечается, что лица с высоким стрессом часто были моложе, жили в странах с высокими доходами и имели дополнительные риски, такие как курение или ожирение.

Перспектива

Это исследование о стрессе и здоровье сердца особенно тем, что анализирует уровень стресса до появления сердечных проблем, тогда как предыдущие работы изучали стресс после сердечных событий, что могло искажать результаты. Кроме того, ученые указывают на связь стресса с такими процессами, как атеросклероз и свертываемость крови, что повышает риск сердечных заболеваний. Авторы подчеркивают важность управления стрессом как части профилактики сердечно-сосудистых болезней и укрепления общего здоровья.

Предложения

Если вы стремитесь уменьшить стресс, вы можете завести себе домашнего любимца, который поможет снизить физиологический стресс. Однако, если вы не готовы к такой ответственности, вам стоит добавить больше зеленых растений в свое пространство. Растение на рабочем столе способно существенно снизить ежедневный уровень напряжения, превращая рабочее пространство в оазис спокойствия.

