5 полезных привычек, которые изменят ваше тело

Лучшая инвестиция в свое здоровье – это время, потраченное на уход за собой. Мы часто пренебрегаем полезными привычками: от регулярных тренировок до правильного планирования рациона и снижения уровня стресса перед сном.

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Избыток жировой массы, особенно в области живота, по данным Harvard Health Publishing связан с серьезными проблемами для здоровья: инсульты, высокое давление, диабет, сердечные болезни, ожирение печени, онкология и депрессия. Издание eatthis.com собрало советы, которые критически важны для борьбы с лишним жиром.

1. Сократите потребление вредных жиров

Важное значение имеет верный подход к питанию. Изменения в вашем образе жизни могут помочь не только в лишении жира, но и в его содержании. Например, исследование Национального института здравоохранения (NIH) продемонстрировало, что уменьшение потребления жиров более эффективно помогает избавиться от устойчивого жира, чем ограничение углеводов. Доктор Кевин Холл, ведущий автор исследования, отметил: "Участники потеряли больше жира при снижении потребления жиров, поскольку это приводило к дисбалансу между съеденным и сожженным жиром".

Следует внимательно выбирать продукты во время покупок, избегая еды с высоким содержанием жиров и сахара. К примеру, картофель фри, жирное красное мясо, белый хлеб и сладкие хлопья имеют избыточное количество калорий. Выбирайте низкокалорийные и нежирные источники белка, такие как шпинат, горох, чечевица, фасоль, курица и индейка.

2. Соблюдайте средиземноморскую диету

Средиземноморская диета признана одной из самых эффективных для уменьшения жировой массы. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что эта диета помогает избежать лишнего веса и снижает риск ожирения. По данным Harvard Health Publishing, люди, придерживавшиеся средиземноморского питания в течение года, теряли от 4 до 10 килограммов. К

Купите больше продуктов растительного происхождения: овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты, бобовые, оливковое масло и рыбу.

3. Обеспечьте себе достаточный сон

Недостаток сна напрямую связан с накоплением лишнего жира. Если вы спите менее 7-8 часов в сутки, это может стать проблемой. Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что те, кто регулярно спит достаточно, имеют меньше висцерального жира. Другие исследования обнаружили, что недосыпание повышает чувство голода, из-за чего вы чаще тянетесь к калорийным перекусам.

Для улучшения качества сна важно соблюдать режим – просыпаться и засыпать в одно и то же время каждый день. Также следует избегать тяжелой пищи перед сном и убирать устройства с синим светом из спальни.

4. Выполняйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВIIT)

Невозможно обойтись без физической активности, если вы хотите эффективно сжигать жир. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВIIT) являются наиболее действенными, поскольку за короткое время тренировки вы сжигаете больше жира. Исследование, опубликованное в Journal of Obesity, показало, что ВIIT значительно уменьшает количество абдоминального и подкожного жира по сравнению с другими видами тренировок.

Вот простой пример тренировки: чередуйте восьмисекундный спринт с 12 секундами легкой езды на велосипеде в течение 20 минут или повторите 15 секунд интенсивного спринта с 15 секундами легкой езды на велосипеде.

5. Делитесь здоровыми привычками с близкими

Ваше окружение оказывает большое влияние на ваш вес и здоровье. По данным Гарвардской школы общественного здоровья, шансы на ожирение возрастают до 57%, если ваш друг страдает от него. Это может повлиять на ваши попытки похудеть, а также на ваши привычки.

Профессор эпидемиологии Вальтер Уиллетт советует: "Приглашайте друзей на прогулки или приготовление здоровой пищи. Совместные занятия могут положительно влиять на ваши усилия по здоровому образу жизни".

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