5 полезных трав, которые можно выращивать на собственной кухне

Большинство трав, которые мы привыкли использовать в приготовлении пищи, можно легко выращивать дома, если за ними ухаживать. Это не только украсит ваши блюда, но и наполнит кухню уютом.

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Свежая зелень богата антиоксидантами и другими полезными веществами, улучшающими ваше здоровье, добавляя аромат овощам, супам и мясным блюдам, утверждает диетолог Лиза Хью. Издание eatthis.com опубликовало список пяти трав, которые имеют не только отличный вкус, но и приносят пользу для здоровья.

Дополнительным бонусом является то, что выращивание трав на дому может вдохновить на более серьезное занятие садоводством весной. "Садите то, что вам нравится есть. Начните с чего-то простого, например трав. Травы можно выращивать почти круглый год, и они не требуют сложного ухода", – советует известный биодинамический фермер Дарон Йоффе.

Базилик

Базилик – излюбленная зелень для салатов Капрезе и соусов для пасты. Его легко выращивать дома. Если у вас будет избыток, заморозьте его, чтобы сберечь вкус и питательные свойства.

Эта трава полезна для метаболизма. Исследования показали, что регулярное употребление базилика способствует нормализации уровня холестерина, давления и сахара в крови, укрепляя иммунную систему.

Орегано

Свежие листья орегано прекрасно сочетаются с курицей, рыбой и свининой, а также с греческими салатами. Добавьте веточку орегано к сковороде с куриными бедрами – его аромат пропитает мясо и жир.

Ключевым веществом орегано является карвакрол, обладающий антиоксидантными свойствами. В одном исследовании, опубликованном в Journal of International Medical Research, участники, которые добавляли орегано масло к каждому приему пищи, показали лучшие результаты относительно уровня холестерина.

Также орегано может обладать противораковыми свойствами. Хотя это пока не исследовано на людях, опыты на животных указывают на возможность использования карвакрола для борьбы с раком груди, печени и легких.

Петрушка

Эта любимая средиземноморская зелень является не только вкусным дополнением к блюдам, но и мочегонным природным средством. Исследования доказывают, что петрушка может снижать давление, выводя излишнюю жидкость из организма.

Петрушка – один из лучших источников витамина К, который необходим для свертывания крови и поддержания здоровья костей. Недавний анализ, опубликованный в журнале Medicine, свидетельствует о том, что достаточное количество этого витамина снижает риск переломов.

Розмарин

Эту древовидную траву, которая используется в кулинарии для ягнятины, индейки или корнеплодов, следует выращивать на собственном подоконнике. Розмарин богат витаминами А, С, B-6, а также минералами, такими как железо и кальций. Он обладает противовоспалительными свойствами, полезными для иммунной и кровеносной систем. Кроме того, аромат розмарина улучшает память, повышает бдительность и даже улучшает настроение.

Основное биоактивное вещество розмарина – розмариновая кислота – может обладать химиопротекторными свойствами, помогая бороться с раком груди.

Тимьян

Тимьян известен своими противогрибковыми и антибактериальными свойствами уже сотни лет. Его часто используют в медицине – от полоскания горла до лечебных мазей.

Тимьян идеально подходит для мясных блюд, овощей, яиц и пасты. Он придает блюдам такой же яркий вкус, как и соль, поэтому его рекомендуют использовать в качестве заменителя соли для контроля артериального давления. Чай из чабреца часто применяется как природное средство от кашля.

Исследования показывают, что чабрец способен снижать давление, повышать уровень "хорошего" холестерина и уменьшать уровень "плохого". Кроме того, он богат витаминами C, A, B-6, кальцием, железом и магнием, которые поддерживают иммунитет.

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