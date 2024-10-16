Рапсовое масло: польза и вред для здоровья

Часто в сфере питания появляется новый продукт, вызывающий споры, и масло не исключение. Но действительно ли она вредна для вашего здоровья?

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Рапсовое масло получается из масличной культуры рапса. Ее часто используют в кулинарии, и она присутствует во многих обработанных продуктах. Именно поэтому ее часто ассоциируют с негативными последствиями для здоровья. Больше об этом пишет eatthis.com.

Некоторые медицинские специалисты выражают обеспокоенность способами ее изготовления, в частности из-за высокого содержания омега-6 жирных кислот, что может приводить к воспалению. Однако утверждения о серьезном вреде, в частности, сердечные болезни или развитие резистентности к инсулину, основаны преимущественно на исследованиях на животных, а не на людях. Согласно клинике Майо, Гарвардской школы общественного здоровья и Американской кардиологической ассоциации, рапсовое масло считается безопасным и полезным благодаря низкому содержанию насыщенных жиров.

Диетологи проанализировали все "за" и "против", чтобы разобраться, следует ли избегать рапсового масла.

Недостатки рапсового масла

Рапсовое масло имеет некоторые минусы, как и любой продукт с высоким уровнем обработки.

Высокий уровень обработки

Процесс получения рапсового масла состоит из нескольких этапов: семена нагреваются и проходят обработку химическим растворителем гексаном для извлечения масла. По словам диетолога Кристал Скотт, этот процесс может привести к потере полезных веществ и образованию вредных соединений. Однако, выбирая холодный отжим или органическую версию масла, можно минимизировать эти риски.

Высокое содержание омега-6

Рапсовое масло содержит больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3, что вызывает беспокойство у некоторых экспертов. Идеальное соотношение омега-6 к омега-3 для здорового питания должно быть 1:1, тогда как в масле канолы это соотношение составляет 2:1. Неправильный баланс этих кислот может провоцировать воспаление и хронические заболевания. Однако важно учитывать общий рацион и другие источники жиров.

Риск развития хронических заболеваний

Как и большинство других семенных масел, рапсовое масло проходит сложный процесс обработки. Частое употребление обработанных продуктов, включая рапсовое масло, может увеличить риск развития серьезных заболеваний, таких как рак или сердечные заболевания. Однако важно понимать, что вред несет самое чрезмерное употребление обработанных продуктов, а не конкретно рапсовое масло.

Использование для приготовления вредной еды

Рапсовое масло имеет высокую точку дымления, что делает его идеальным для жарки. Однако частое употребление жареных блюд (как картофель фри или мясо в кляре), приготовленных на рапсовом масле, может негативно повлиять на ваше здоровье.

Низкая питательная ценность

Рапсовое масло предоставляет блюдам текстуру и помогает усваивать некоторые витамины, в частности Е и К, но по своей природе содержит немного питательных веществ, кроме этих двух.

Быстрая порча

Из-за применения тепловой обработки и растворителей рапсовое масло может быстро стать горьким. Чтобы этого избежать, его следует хранить в темном прохладном месте.

Использование генетически модифицированных организмов (ГМО)

Более 90% рапсового масла, которое продается на рынке, производится из ГМО-культур. Если вы хотите избежать продуктов, изготовленных с использованием ГМО, выбирайте органическое рапсовое масло.

Преимущества рапсового масла

Несмотря на недостатки, рапсовое масло имеет несколько значительных преимуществ.

Положительное влияние на сердце

Исследования показывают, что рапсовое масло способствует снижению риска сердечных заболеваний, благодаря низкому содержанию насыщенных жиров и высокому уровню мононенасыщенных жиров. Она также помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Содержание омега-3 жирных кислот

Хотя омега-6 больше, рапсовое масло все же содержит достаточное количество омега-3, в частности альфа-линоленовую кислоту (АЛК), обладающую противовоспалительными свойствами.

Вывод: вредно ли рапсовое масло?

Рапсовое масло можно считать продуктом для "иногда", а не для ежедневного употребления. Нет достаточных доказательств того, что она напрямую вредит здоровью. Если вы выбираете органическое масло холодного отжима и используете его умеренно, оно может быть частью здорового рациона.

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