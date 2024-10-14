Кофе без кофеина: скрытая угроза для вашего сердца

Многие просто не представляют своей жизни без такого ароматного напитка, как кофе. Однако многие считают, что кофе вреден из-за того, что в нем содержится кофеин, поэтому предпочитают напиток без содержания этого вещества.

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Однако новые исследования показали, что даже кофе без кофеина может повысить риск развития сердечных заболеваний. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

В поддержанном Американской кардиологической ассоциацией исследовании рассмотрели новые факторы, влияющие на смертность от болезней сердца. По словам доктора Дэвида П. Као, ведущего автора работы, "возраст, высокое давление и курение" давно известны как главные риски для сердечно-сосудистой системы. В этом исследовании использовали данные более 21 000 участников, среди которых были данные Фремингемского исследования сердца – одного из самых известных научных проектов, которое в 1960-х годах доказало вред курению.

Доктор Као отметил: "Открытие связи между употреблением кофеина и снижением риска сердечной недостаточности стало настоящей неожиданностью. Люди часто воспринимают кофе и кофеин как вредные для сердца вещества из-за их влияния на пульс и давление. Однако наши результаты показывают, что увеличение потребления кофеина пов связано со снижением риска сердечной недостаточности, что полностью изменяет общее представление о кофе".

Кофе без кофеина, как показало исследование, может значительно увеличить риск сердечной недостаточности. Анализируя данные, исследователи заметили, что люди, употреблявшие кофе без кофеина, чаще страдали сердечной недостаточностью. При этом оказалось, что кофеин из любого источника может снижать риск.

Хотя одно из трех предыдущих исследований не выявило существенного влияния кофе без кофеина на риск сердечной недостаточности, доктор Као отметил, что эти новые данные могут изменить традиционное представление о кофеине.

Употребление кофе с кофеином ассоциировалось с уменьшением риска сердечной недостаточности. В двух из трех исследований, проанализированных, выявлено, что риск сердечной недостаточности снижался на 5–12% с каждой дополнительной чашкой кофе в день.

Особенно интересные результаты получены в исследовании риска атеросклероза: участники, которые выпивали две чашки кофе в день, имели на 30% меньший риск сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто пил меньше.

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