5 популярных идей к завтраку, которые провоцируют набор лишнего веса

Если вы привыкли пропускать завтрак, учтите, что это вполне может спровоцировать плохие привычки, которые негативно влияют на фигуру. Хотя завтрак должен стать полноценной частью вашей утренней рутины, помните, что неправильный выбор блюд и напитков такой может спровоцировать набор лишних килограммов.

Видео дня

В Eat This Not That определили пять самых популярных и неожиданных завтраков, которые могут навредить вашей фигуре. Предлагаем ознакомиться с этой информацией, чтобы лучше понимать, с чего начинать свое утро.

Кофе

Утренний кофе может быть полезным, если добавлять в него правильные ингредиенты. В частности, жирные сливки и искусственные подсластители быстро добавляют лишних калорий, которые могут привести к набору веса. Так, вместо сливок лучше использовать несладкое миндальное или обезжиренное молоко, а для естественной сладости можно добавить корицу, которая сделает вкус более насыщенным без вреда для фигуры.

Овсянка

Хотя овсянка полезна, однако важно следить за размером порции. Оптимальное соотношение составляет ¾ стакана готовой каши, без лишнего сахара и большого количества фруктов. Чтобы избежать резких скачков сахара в крови, сочетайте ее с белком, например, яйцами или йогуртом. Так завтрак будет сытным и сбалансированным.

Яйца

Яйца — это отличный выбор для завтрака, способствующего похудению. Однако даже в этом случае стоит помнить о некоторых предостережениях. Главная ошибка в приготовлении яиц — жарка в большом количестве масла или растительного масла, что добавляет сотни лишних калорий. Вместо этого во время жарки используйте пульверизатор для равномерного распределения масла или готовьте альтернативным способом.

Булочные изделия

Выпечка на завтрак — это всегда лишние калории, рафинированные углеводы и сахар, способствующие набору веса. Вместо круассанов и кексов выбирайте цельнозерновые альтернативы или натуральные сладости, такие как фрукты.

Злаковые

Хлопья и готовые завтраки с добавленным сахаром и рафинированными углеводами могут способствовать набору жира на талии. Чтобы избежать этого, выбирайте подобные продукты без сахара и искусственных подсластителей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие обоснованные способы похудения приближают потерю веса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.