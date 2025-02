Секрет, который является ключом к быстрой потере веса: о чем говорит наука

Сброс нескольких килограммов требует правильного подхода к диете, физическим упражнениям и здоровому режиму. Соединив эти элементы с одним дополнительным шагом, вы сможете достичь долговременных изменений, а также улучшить иммунитет, работу кишечника и сердечно-сосудистое здоровье.

В частности, если вы стремитесь к изменениям в теле, не откладывайте планы на диету, поскольку исследование в журнале Nature Communications показывает, что пятидневное голодание может способствовать быстрому похудению и улучшить метаболизм. Как это работает и почему способствует эффективной потере лишних килограммов, рассказали в Eat This, Not That.

Об исследовании

Исследование показывает, что для улучшения здоровья и похудения важен правильный выбор диеты и образа жизни. Участники, которые добавили к средиземноморской диете пятидневное голодание без твердой пищи, почувствовали значительное улучшение в состоянии здоровья по сравнению с теми, кто сразу начал диету.

Обратите внимание, что средиземноморская диета, которая богата овощами, рыбой, орехами и оливковым маслом, может стать основой для улучшения вашего метаболизма и общего здоровья. Поэтому вы вполне можете попробовать голодание именно перед этим рационом.

Почему важно начать с голодания

Диета уже сама по себе помогает похудеть, но дополнительный пост перед ней может быть еще более эффективным. Исследования показывают, что пятидневное голодание перед диетой помогает снизить индекс массы тела, артериальное давление и потребность в лекарствах, поддерживая результаты в долгосрочной перспективе. Однако во время этого периода нужно употреблять только жидкость, что может быть сложно, однако полезно для здоровья.

Дополнительные преимущества

Исследование установило, что голодание может снижать воспаление и улучшать микробиом кишечника, что способствует нормализации артериального давления. Эти изменения могут сохраняться до трех месяцев, особенно если перед диетой состоялось голодание. Кроме того, переход к здоровому питанию усиливает эффект и помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления.

Выводы

Ища лучший способ похудения, каждый должен найти подход, который подходит именно ему в индивидуальном порядке. Так, если диета с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки дала лишь средние результаты, вполне возможно, причина кроется в микробиоме вашего кишечника. Пятидневное голодание может стимулировать рост полезных бактерий, что улучшает результаты и может стать важным дополнением к вашей стратегии похудения.

