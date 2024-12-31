Секретный трюк, который убирает жир на животе: как приготовить вкусную овсянку
Овсянка — это отличный выбор для завтрака, ведь она богата питательными веществами, способствующими похудению, снижению холестерина в крови и улучшению здоровья. Ежедневное употребление овсянки, обогащенной полезными ингредиентами, помогает сохранять форму и поддерживать плоский живот.
Однако важно помнить, что из-за высокого содержания клетчатки в составе, овсянка может вызвать вздутие живота. Как этого избежать и как приготовить идеальную овсянку на завтрак, рассказали в Eat This, Not That.
Размер порции
Чтобы приготовить сбалансированный завтрак, следите за размером порции. В частности, 1 чашка приготовленной каши — это примерно 1/2 стакана овсяных хлопьев, сваренных в 1 стакане жидкости.
На чем готовить овсянку
Для приготовления овсянки лучше использовать воду, обезжиренное или несладкое растительное молоко. Цельное или сладкое растительное молоко не подходят, ведь они добавляют блюду лишний жир и сахар. А потому, такой выбор поможет сделать блюдо более полезным.
Полезная начинка
Добавьте к овсянке фрукты, например яблоко или чернику, чтобы сделать ее более сладкой. Орехи, например грецкие или миндаль, придают хруст, но старайтесь не превышать 2-3 столовые ложки, потому что они очень калорийны. Кроме того, порция орехов не должна превышать 1/4 стакана, что поможет избежать лишних калорий.
Ароматные приправы
В заключение, посыпьте овсянку корицей или добавьте к ней немного ванили для аромата. Это добавит вкуса без лишних калорий и столового сахара.
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