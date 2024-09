5 способов, как добавить немного белка в свою овсянку

Овсянка является прекрасным источником клетчатки и питательных веществ. Однако именно с белком она станет еще полезнее, поскольку белок поддерживает длительное чувство сытости и способствует восстановлению мышц и тканей.

Добавьте в утреннюю овсяную кашу белок, чтобы улучшить сытость и получить больше сил и энергии в течение дня. Какие источники белка улучшают общее здоровье и помогут избежать быстрого чувства голода, рассказали в Eat This, Not That.

Молоко

Для приготовления овсянки, вместо воды используйте молоко. Это позволит добавить больше белка и сделать кашу кремовой. Молоко придаст вашей овсянке не только большего вкуса, но и значительное количество белка.

Греческий йогурт

Добавьте греческий йогурт в вашу овсянку для повышения ее питательной ценности. Он добавляет белок, кальций и пробиотики, полезные для здоровья костей и кишечника. Однако, чтобы сохранить живые пробиотики, не нагревайте йогурт выше 38°C.

Яйцо или яичный белок

Если вам нравятся соленые завтраки, попробуйте добавить яйца в овсяную кашу. Яйца обеспечивают высококачественный белок и важные витамины, такие как В12 и холин.

Кисломолочный творог

Творог - это отличная белковая добавка к овсянке, которая подходит как для соленых, так и для сладких вариантов. Он содержит казеин, который медленно усваивается, что может помочь в росте мышц и стимулировать метаболизм.

Ореховое масло и орехи

Не бойтесь включать орехи в свой рацион. Они могут помочь контролировать аппетит и поддерживать метаболизм благодаря своим полезным свойствам. Добавьте ложку орехового масла или посыпьте овсянку орехами для дополнительного вкуса и белка. Это также поможет создать хрустящую текстуру.

