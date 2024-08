7 источников белка, которых следует избегать в рационе

Необходимый для организма белок можно получить из растительных и животных источников, но важно выбирать более полезные варианты, которые не навредят организму. Таким образом, следует избегать белковых продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, поскольку они могут повысить риск сердечных заболеваний и диабета.

Однако вам не нужно полностью исключать их из рациона, потому что достаточно лишь сократить количество потребления такой пищи и вместо опасных белков выбирать более здоровые альтернативы. Какие продукты следует ограничить, чтобы обеспечить себе более здоровое питание, рассказали в Eat This, Not That.

Вареная колбаса

Вареная колбаса, например болонья или мартадела, может считаться простым вариантом для перекуса, однако не настолько здоровым, как бы вам того хотелось. Для здорового питания необходимо ограничить потребление обработанных мясных деликатесов. Выбирайте нежирные варианты, как ветчина или индейка, желательно с низким содержанием натрия. Это поможет снизить количество насыщенных жиров и соли в рационе.

Сосиски

Братвурст - это немецкие сосиски, которые содержит много насыщенных жиров и натрия, что может вредить здоровью сердца. Если вам нравится этот продукт, его следует употреблять изредка, как угощение, и ни как не чаще одного раза в месяц. Это поможет избежать вредного воздействия обработанного мяса на здоровье.

Свиная грудинка

Ограничьте употребление свиной грудинки в своем рационе, из-за высокого содержания в ней калорий и насыщенных жиров, которые могут повысить риск сердечных заболеваний. Если вы ее любите, ешьте меньшие порции и дополняйте ее овощами или бобами. Это поможет сбалансировать рацион и уменьшить неприятные риски.

Хот-доги

Хот-доги содержат много насыщенных жиров и калорий, что может повысить риск сердечных заболеваний. Нитриты и нитраты в их составе также связаны с повышенным риском рака. А потому, лучше выбирать более здоровые варианты этой закуски из обезжиренного мяса и без вредных добавок.

Твердые салями

Салями из свинины содержит много калорий, насыщенных жиров и натрия, а потому она не подходит для частого употребления. Ограничьте порции до одной колбасы и ешьте ее изредка. Это поможет уменьшить негативное влияние на здоровье.

Растительные заменители мяса

Растительные заменители мяса часто содержат много натрия, а потому их не стоит употреблять ежедневно. Всегда проверяйте состав, чтобы выбрать наиболее полезный вариант, а также избегайте продуктов с чрезмерным количеством соли.

Пепперони

Пепперони часто содержит много нитратов, которые могут быть связаны с риском рака. В частности, в 300 граммов пепперони содержится около 428 калорий, 15 граммов насыщенных жиров и 1340 миллиграммов натрия. Если вы любите пепперони, выбирайте варианты с меньшим содержанием калорий и насыщенных жиров или без нитритов.

