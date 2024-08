Лучший белок, без которого трудно похудеть: что добавить в рацион

Пища, богатая белком, помогает как можно дольше ощущать сытость, уменьшая желание перекусить нездоровыми продуктами или снеками. Кроме того, высокое содержание белка в пище может повысить метаболизм и расход калорий благодаря термическому эффекту такой пищи, а также способствовать сжиганию жира и сохранить мышечную массу.

Одним из лучших источников белка для похудения есть яйца. Почему их следует добавить в рацион и как они помогут ускорить похудение, рассказали в Eat This, Not That !

Яйца – это высококачественный белок

Яйца являются полноценным источником белка, содержащим все необходимые аминокислоты. Этот высококачественный белок поддерживает и восстанавливает мышечную ткань, что особенно полезно при похудении для сохранения мышечной массы.

Некалорийный продукт

Одно большое яйцо содержит около 72 калорий, что делает его отличным вариантом для контроля калорий при похудении. Это также обеспечивает получение важнейших для организма веществ.

Содержат питательные вещества

Яйца снабжают организм белком, антиоксидантами, витаминами и минералами, которые важны для здоровья и поддержания диеты. В частности, яйца содержат зеаксантин, лютеин, витамин D, витамины группы B, селен и фосфор.

Помогают контролировать уровень сахара

Яйца обладают низким гликемическим индексом, благодаря чему они оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Это помогает избежать резких колебаний сахара и уменьшает тягу к нездоровой пище.

Универсальность

Яйца – это вполне универсальный продукт, который можно приготовить разными способами и сочетать со многими продуктами. Включайте их в ваш рацион для завтрака, обеда или перекуса, чтобы разнообразить меню.

Доступность

Яйца являются отличным источником белка по доступной цене, подходящей для любой трапезы. Они снабжают высококачественный белок, который легко включить в рацион, если у вас нет проблем с пищей животного происхождения.

Необходимая концентрация для похудения

Количество белка, которое нужно потреблять для похудения, варьируется в зависимости от индивидуальных потребностей, веса и физической активности. Рекомендуется потреблять 25-30 г высококачественного белка на каждый прием пищи и 10-20 г на перекусы. В общем, белок может составлять 10-35% от общего количества калорий в соответствии с вашим образом жизни.

