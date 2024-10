5 последствий употребления сои, которые вас удивят

Соя часто вызывает споры из-за слухов о ее негативном влиянии на здоровье, но эксперты утверждают, что эти заявления не имеют клинического подтверждения. Если употреблять ее несколько раз в неделю, она является безопасной для потребления, особенно как альтернатива красному и обработанному мясу.

Соя богата питательными веществами, включая белок, клетчатку, кальций и витамины группы В, благодаря чему она может положительно влиять на людей с сердечными заболеваниями, диабетом и женщин в период менопаузы. Еще больше о пользе сои рассказали в Eat This, Not That.

Способствует снижению веса

Соя является отличным источником белка, необходимого для восстановления и наращивания мышц, что способствует сжиганию калорий и уменьшению жировых отложений. Она также насыщает и помогает контролировать тягу к сладким углеводам. Регулярное потребление соевого белка может снизить вес, уменьшить жировую массу и улучшить уровень холестерина. Чтобы контролировать вес и улучшить метаболизм, добавьте сою в свой рацион.

Защищает сердце

Потребление соевого белка может помочь снизить вес, нагрузку на сердце, а также улучшить кровообращение. Кроме того, соя снижает уровень "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности) на 3-4%, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижает воспаление

Хроническое воспаление, часто вызванное неправильным питанием и вредными привычками, может повредить артерии и повысить кровяное давление. Это, в свою очередь, приводит к образованию бляшек в артериях, что может вызвать инфаркты и инсульты. Исследования доказывают, что соевый белок в рационе может снижать артериальное давление и воспаление. Таким образом, потребление сои может помочь снизить риск сердечных заболеваний и бороться с воспалением.

Укрепляет кости

С возрастом, особенно у людей старше 50 лет, существенно увеличивается риск развития остеопороза. Употребление сои может уменьшить вероятность переломов благодаря изофлавонам, которые повышают минеральную плотность костей и предотвращают их потерю. Регулярное включение соевых продуктов в рацион является простым способом поддержать здоровье костей. Рассмотрите варианты, такие как тофу или соевое молоко, для обогащения своего меню.

Защищает от рака груди

Исследования показали, что изофлавоны сои связаны со снижением смертности от рака молочной железы. Таким образом, если употреблять сою в умеренных количествах до двух порций в день, это может помочь снизить риск развития этого заболевания в будущем.

