Для поклонников McDonald's: последствия ежедневного употребления фастфуда для организма

Некоторые люди считают, что потребление Биг Мака из McDonald's ежедневно в течение многих лет может не иметь негативного влияния на здоровье. В частности, об этом утверждает рекордсмен Книги рекордов Гиннеса 2018 года, который ест Биг Мак ежедневно с 1972 года, сохраняя здоровье в норме, а также поклонник Бин Мака, что похудел на 7 фунтов после того, как ел гамбургер ежедневно в течение 30 дней.

Однако эти случаи, скорее, являются исключениями из правил, что обусловлено особенностями организма. В Eat This, Not That! рассказали, какое влияние оказывает регулярное употребление гамбургеров и почему такая пища вредна.

Гамбургеры провоцируют запор

Пищевые волокна поддерживают нормальный уровень холестерина и обеспечивают работу сердечно-сосудистой системы. Однако, в гамбургере содержится всего 3 грамма клетчатки, а потому его регулярное употребление может нарушить пищеварение и вызвать запор.

Производят к набору лишнего веса

Биг Мак от McDonald's содержит около 550 калорий, однако если добавить к нему большую порцию картофеля фри и кока-колу, общее количество калорий составит около 1350 калорий, что является половиной суточной нормы для взрослых. Такое чрезмерное количество калорийной пищи может привести к ожирению и повысить риск хронических заболеваний.

Сужение вен

Согласно исследованию в журнале Американского колледжа кардиологии даже одно жирное блюдо быстрого питания может немедленно повлиять на работу артерий. Ученые обнаружили, что через 3 часа после употребления высококалорийной пищи, похожей на Биг Мак с крупным картофелем фри и молочным коктейлем, кровеносные сосуды участников исследования были менее гибкими, чем до еды.

Повышение артериального давления

После употребления Биг Мака ваше артериальное давление может значительно возрасти. Исследователи из Университета Калгари, что в Канаде обнаружили, что после еда с высоким содержанием жира способна повышать давление в 1,25 -1,5 раза больше, чем после не жирной пищи.

Соус, нарушающий метаболизм и образующий дыры в кишечнике

"Особый соус" в составе Биг Мака, хоть и является вкусным, однако может навредить вашему здоровью. Он содержит много высокофруктозного кукурузного сиропа (HFCS), который может привести к инсулиновой резистентности, ожирению, диабету 2 типа и высокому давлению. HFCS может привести к жировой болезни печени, а также может вызвать воспаление и образовывать дырочки в слизистой оболочке кишечника, вызывая то, что мы называем "дырявым кишечником".

Чувство жажды

Комбинированная порция Биг Мака в которой есть средний картофель и кока-кола содержит около 1375 мг натрия. Такая концентрация почти достигает рекомендуемого предела в 1500 мг в день, что может вызвать жажду и вздутие живота.

Ухудшает астму

Употребление гамбургеров три или более раз в неделю повышает риск тяжелой астмы у подростков на 39%. Это также увеличивает риск тяжелой экземы и риноконъюнктивита, воспаления слизистой оболочки носа и глаз. Зато потребление фруктов три или более раз в неделю, снижает распространенность тяжелой астмы на 11% у подростков и на 14% у детей.

Развитие депрессии

В Исследовательском центре биологических наук Манчестерского университета обнаружили, что потребление фастфуда, содержащего провоспалительные насыщенные жиры, углеводы и холестерин, повышает риск депрессии примерно на 40%. Именно поэтому, чтобы избежать клинической депрессии, следует изменить свой рацион.

Насыщенные химическими токсинами

Привычная и удобная упаковка таких популярных блюд может быть безопасной для здоровья людей, из-за их химического состава. Исследование Toxic-Free Future и Mind the Store показало, что почти половина образцов упаковки содержит чрезмерный уровень фтора. Эти токсины связаны с повышенным воспалением и метаболическим синдромом, включающим ожирение, диабет 2 типа и болезни сердца.

Снижает хороший холестерин

Хороший холестерин, поглощает жиры из крови и переносит их в печень для выведения из организма, защищая от болезней сердца и предотвращая инсульт. Фастфуд, особенно с трансжирами, может снижать уровень хорошего и повышать уровень плохого холестерина. Хотя Биг Мак содержит всего 1 грамм трансжиров, рекомендуется ограничивать их потребление до 2 граммов в день.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие сэндвичи из фастфуда самые плохие для завтрака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.