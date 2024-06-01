Лучшие и худшие сэндвичи из фастфуда для завтрака

Когда время ограничено, бутерброды на завтрак из фастфуда становятся удобным вариантом для быстрого перекуса на ходу. Однако заказывать что-либо из меню может быть нездоровым выбором. Чтобы принимать правильные решения, важно понимать самые лучшие и худшие доступные варианты, о которых рассказал Eatthis.

Выбор здорового бутерброда для завтрака из фастфуда

Чтобы выбрать питательный бутерброд для завтрака в фастфуде, ищите варианты, содержащие менее 450 калорий. Кроме того, выбирайте те, которые содержат достаточное количество углеводов и белков, сохраняя при этом нормированный уровень насыщенных жиров и натрия.

Лучшие бутерброды для завтрака в фастфуде

1. Starbucks со шпинатом, яйцом и брынзой: этот сэндвич является вегетарианским вариантом с небольшим количеством калорий и высоким содержанием белка.

В одной порции: 290 калорий, 8 г жиров (3,5 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 840 мг натрия, 34 г углеводов (3 г клетчатки, 5 г сахара), 20 г белка

2. Яично-творожный сэндвич Dunkin's: простой, но сытный выбор на английской булочке, идеально подходит для тех, кто находится в пути или в аэропорту.

В одной порции: 460 калорий, 13 г жиров (5 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 1010 мг натрия, 66 г углеводов (4 г клетчатки, 8 г сахара), 19 г белка

3. Яично-сырная лепешка от Subway: относительно низкокалорийный вариант с насыщенными жирами и углеводами в разумных пределах, что обеспечивает сбалансированный завтрак.

В одной порции: 350 калорий, 11 г жиров (4 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 870 мг натрия, 44 г углеводов (2 г клетчатки, 3 г сахара), 18 г белка

4. Гриль сэндвич от Chick Fil-A: богатый белками бутерброд, состоящий из курицы-гриля, яичного белка и американского сыра на поджаренном английском кексе, который обеспечит вас сытостью к обеду.

В одной порции: 290 калорий, 8 г жиров (4 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 1 000 мг натрия, 29 г углеводов (2 г клетчатки, 2 г сахара), 27 г белка

5. Яичный МакМафин МакДональдз: сделан из яйца, канадского бекона и американского сыра на английской булочке, это относительно низкокалорийный и питательный вариант завтрака.

В одной порции: 310 калорий, 13 г жиров (6 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 770 мг натрия, 30 г углеводов (2 г клетчатки, 3 г сахара), 17 г белка

6. Сэндвич с индейкой, беконом, чедером и яичным белком от Starbucks: этот сэндвич с высоким содержанием белка, с нежирным белым сыром чедер на пшеничной английской булочке является популярным выбором среди студентов колледжей.

В одной порции: 230 калорий, 5 г жиров (2,5 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 560 мг натрия, 28 г углеводов (3 г клетчатки, 2 г сахара), 17 г белка

7. Сэндвич из авокадо от Panera: хорошо сбалансированный вариант завтрака с выдержанным белым сыром чедер, авокадо, шпинатом, помидорами и яйцом на булочке из пророщенных зерен.

В одной порции: 350 калорий, 14 г жиров (5 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 680 мг натрия, 39 г углеводов (5 г клетчатки, 5 г сахара), 19 г белка

Худшие бутерброды для завтрака из фастфуда

1. Двойной круассан с сосиской, яйцом и сыром из Burger King's: он имеет высокое содержание насыщенных жиров и натрия, поэтому желательно выбирать более здоровые варианты.

В одной порции: 720 калорий, 54 г жиров (23 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 1620 мг натрия, 31 г углеводов (1 г клетчатки, 4,6 г сахара), 39 г белка

2. Сэндвич для завтрака Dunkin's: из-за повышенного содержания калорий, насыщенных жиров и натрия рекомендуется отказаться от него в пользу более здорового выбора.

В одной порции: 650 калорий, 32 г жиров (11 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 1360 мг натрия, 58 г углеводов (3 г клетчатки, 2 г сахара), 31 г белка

3. Коричневый бурито с хэшем от Chick-Fil-A: наполненный нарезанными куриными нагетсами, хеш-браунами, яичницей и сыром, он содержит избыточное количество насыщенных жиров, натрия и углеводов.

В одной порции: 700 калорий, 40 г жиров (12 г насыщенных жиров, 0,5 г трансжиров), 1 770 мг натрия, 51 г углеводов (3 г клетчатки, 2 г сахара), 34 г белка

4. Сосиски, яичница и сыр на булке Асіаgо от Panera: благодаря высокой калорийности и повышенному содержанию насыщенных жиров и натрия, этот сэндвич относится к нездоровым вариантам.

В одной порции: 820 калорий, 51 г жиров (20 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 1 300 мг натрия, 58 г углеводов (2 г клетчатки, 5 г сахара), 33 г белка

5. Сэндвич от Starbucks: он наполнен беконом двойного копчения, свиной колбасой, яичницей, сыром чедер и картофелем в мучной тортилье и содержит много насыщенных жиров и натрия.

В одной порции: 640 калорий, 33 г жиров (13 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 1090 мг натрия, 58 г углеводов (3 г клетчатки, 2 г сахара), 28 г белка

6. Wendy's Breakfast Baconator: состоит из жареной колбасы, американского сыра, бекона, яйца и швейцарского творожного соуса и содержит избыточное количество насыщенных жиров и натрия.

В одной порции: 710 калорий, 48 г жиров (19 г насыщенных жиров, 0 г трансжиров), 1 740 мг натрия, 37 г углеводов (1 г клетчатки, 7 г сахара), 33 г белка

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