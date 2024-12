5 правил, которые помогут быстро избавиться от жира

Чтобы иметь стройное тело и крепкий пресс, вам следует начать с правильной основы питания. В частности, вам может помочь 5 ключевых правил для здоровья и быстрой потери жира, которые помогут корректировать диету и тренировки.

Какие советы помогут приблизить похудение и какой тактики следует придерживаться, для получения наилучших результатов, рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этими советами, поскольку без этого потеря веса не будет иметь смысла.

Сжигайте больше, чем вы потребляете

Чтобы похудеть, сжигайте больше калорий, чем потребляете, и следите за размером порций. Для этого ведите пищевой дневник неделю, чтобы увидеть реальное количество потребляемых калорий, а также уменьшите рацион на 250 калорий и добавьте физическую активность, чтобы ежедневно сжигать дополнительные калории. Такие маленькие изменения дадут ощутимый результат и улучшат самочувствие.

Употребляйте больше белка

Высокобелковая пища помогает худеть, обеспечивая сытость, ускоряя метаболизм и сохраняя мышцы во время тренировок. Чтобы достичь результатов, потребляйте примерно 2 граммов белка на 1 килограмм веса. Для этого выбирайте нежирное мясо, яйца, рыбу или растительные белковые порошки.

Добавляйте в рацион полезные жиры

Жиры не являются врагами похудения, поскольку они нужны для сытости, в частности здоровые жиры из кокосового масла, орехов и авокадо. Кроме того, вместо углеводов, повышающих уровень сахара в крови, увеличивайте потребление полезных жиров, получая хотя бы 25% калорий из таких источников. Избегайте транс-жиров, вызывающих проблемы с сердцем и здоровьем и всегда проверяйте на упаковках наличие "гидрогенизированных" жиров - это сигнал о трансжирах.

Поработайте над своей силой

Хотя кардио может помочь сжигать калории, однако оно не строит мышцы, повышающие метаболизм. Таким образом, слишком много кардио в сочетании с дефицитом калорий может привести к потере мышц. Поэтому, даже если ваша цель - похудение, важно поднимать веса для улучшения состава тела. Для этого выполняйте такие упражнения, как приседания, становая тяга и жим, с подходами по 4-8 повторений еженедельно.

Спите по крайней мере 7 часов в сутки

Недосыпание повышает уровень кортизола, что способствует накоплению жира. Кроме того, короткий сон может приводить к увеличению индекса массы тела (ИМТ) и объема талии, что влияет на восстановление, что затрудняет интенсивные тренировки. Поэтому, спите не менее 7 часов каждую ночь, избегайте кофеина после полудня, ограничьте алкоголь и создайте спокойную атмосферу перед сном.

