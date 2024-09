10 советов на 10 дней: как быстро потерять лишний вес

Если вы планируете похудеть за короткое время, попробуйте "непослушную диету". Это план из 10 шагов, который помогает снизить эмоциональное воздействие еды и учит использовать удовольствие от блюд, как инструмент для контроля веса.

Благодаря этому подходу вы сможете наслаждаться едой без вреда для фигуры, внося простые ежедневные изменения, которые ведут к устойчивому похудению. Как худеть с помощью этой простой диеты, продолжая потреблять любимые блюда, рассказали в Eat This, Not That.

Шаг 1. Не считайте калорий

Позвольте себе наслаждаться любимой едой, не отказывая себе в удовольствии. Пусть ваша диета базируется на сбалансированном подходе, где вы не считаете калории и не заставляете себя голодать. Этот принцип поможет вам контролировать питание и эмоциональное состояние.

Шаг 2. Не делайте все самостоятельно

Изменения не произойдут самостоятельно, поэтому присоединяйтесь к сообществу худеющих, чтобы почувствовать поддержку людей, которые уже освободились от чувства вины. Таким образом вы сможете преодолеть стереотипы относительно внешности и питания.

Шаг 3. Не позорьте себя

Многие женщины подавляют себя за собственную внешность, что может приводить к чувству стыда к своему телу. Важно остановить этот негативный цикл и сосредоточиться на позитиве. В "Непослушной диете" вы найдете экспертные советы, которые помогут улучшить самооценку и отказаться от сравнения с другими.

Шаг 4. Забудьте о чувстве вины

Чувство вины за еду может мешать похудению. Попробуйте отказаться от пищевого перфекционизма, чтобы избавиться от эмоционального бремени и сбросить лишние килограммы.

Шаг 5. Прислушайтесь к собственному телу

Если диета не приносит результатов, возможно, она слишком строгая. Стоит слушать свое тело и его потребности, поскольку они постоянно меняются. Это поможет не только в потере веса, но и улучшит общее состояние здоровья.

Шаг 6. Ешьте то, что вам нравится

В "Непослушной диете" нет запрещенных продуктов и калькуляторов калорий, ведь главное правило - чувствовать себя хорошо. Удовольствие от еды делает вас здоровее, поэтому найдите для себя то, что приносит вам радость. Это поможет не только похудеть, но и научиться наслаждаться каждым приемом пищи.

Шаг 7. Ешьте вредную пищу

Выберите пищу, которая изготовлена из чистых ингредиентов и одобрена диетологами, чтобы наслаждаться вкусными блюдами без вреда для здоровья. Используйте проверенный список покупок для составления меню на выходные, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.

Шаг 8. Готовьте, когда вам хочется

Не бойтесь проводить время на кухне, ведь вам доступны здоровые рецепты, которые легко готовить. Например, фруктовое мороженое с шампанским или простое карри могут стать вашими любимыми блюдами. Кроме того, обратите внимание на зеленый чай, который помогает сжигать жир и улучшает энергию.

Шаг 9. Расслабьтесь

В современной жизни трудно найти время для отдыха, но не нужно ехать в Тибет, чтобы расслабиться. "Непослушная диета" предлагает 80 способов избавиться от чувства вины за еду и поможет вам обрести спокойствие, чтобы похудеть даже во сне.

Шаг 10. Думайте как худой человек

Последний шаг этой программы направлен на очищение вашего ума. Ваше самовосприятие влияет на вес, а потому используйте когнитивную терапию, чтобы сформировать позитивный образ своего тела и оставаться стройными.

