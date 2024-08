Ошибки, которые могут сократить жизнь: чего не следует делать во время тренировки

Регулярные занятия фитнесом улучшают здоровье и качество жизни, поэтому тренажерный зал - это идеальное место для этого. Тренажерный зал следует посещать, по меньшей мере, трижды в неделю, сосредотачиваясь на силовых тренировках и добавляя кардио.

Однако, будьте осторожны, чтобы избежать ошибок, которые могут навредить вашему организму, поскольку только правильный подход к тренировкам поможет добиться наилучших результатов. Что может помочь быть более эффективными и какие ошибки могут помешать вашей тренировке, рассказали в Eat This, Not That.

Постоянно перегружаетесь

Частые тренировки с большими нагрузками могут быть вредны для суставов и нервной системы, особенно после 40 лет. Дежурите тяжелые тренировки с умеренными, где используется меньший вес и больше повторений. Разделите тренировки на фазы, чтобы обеспечить длительную эффективность и безопасность.

Полагаетесь на добавки перед тренировкой

Не злоупотребляйте добавками, которые следует употреблять перед тренировками, поскольку многие содержат вредные ингредиенты и кофеин. Постоянное использование таких стимуляторов может перегрузить нервную систему и уменьшить чувствительность к стимуляторам. Для улучшения общего здоровья лучше уменьшить их потребление и перейти на обычный кофе.

Пропускаете разминку и разогрев

Не забывайте о важности разминки перед тренировкой. Простые упражнения могут улучшить гибкость, повысить температуру тела и подготовить нервную систему к дальнейшим упражнениям. Однако неправильная разминка может привести к травмам и снизить эффективность тренировки. Выделите 5-10 минут на динамические упражнения, такие как приседания, выпады, круговые движения плечами и потягивание.

