Памятка безопасности: какие ошибки могут нанести вред во время тренировок

Тренировки являются ключевым элементом поддержания физического здоровья и общего благополучия. Тренировки помогают укрепить мышцы, улучшить сердечно-сосудистую систему и снизить уровень стресса, а потому включение физической активности в режим дня является вашим надежным залогом лучшей жизни.

Однако, чтобы получить желаемый результат и не навредить своему здоровью, необходимо пройти этап подготовки к тренировкам, включающий разминку, правильное питание и индивидуальные особенности организма. Как избежать перегрузки и тренироваться без проблем, рассказали в Eat This, Not That !

Пройдите обследование у врача

Хотя упражнения действительно способны продлевать и улучшать жизнь, это не означает, что вы можете начать тренировки без предварительной подготовки. Перед тем, как начать программу тренировок необходимо пройти медицинское обследование, чтобы определить ваши проблемы и возможности организма. Учтите, что готовые программы могут быть недостижимыми для вас и представлять опасность вашему здоровью, если есть проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, повышенное артериальное давление и другие болезни.

Не поднимайте вес слишком интенсивно

Чрезмерное напряжение во время интенсивных тренировок, внезапное увеличение нагрузки или тренировки с отягощениями могут вызвать редкое, но серьезное состояние, известное как рабдомиолиз. Это состояние характеризуется разрывом мышечных клеток и утечкой ферментов в кровь, вызывая сильную боль в мышцах, а также изменение цвета мочи. В тяжелых случаях рабдомиолиз может привести к острой почечной недостаточности, сердечной аритмии и даже смерти. Это может случиться как с опытными спортсменами, так и с новичками, если они слишком быстро увеличивают интенсивность тренировок.

Не выполняйте упражнения через боль

"Нет боли - нет результата" - это устаревший миф. Помните, что боль является сигналом вашего тела о проблеме, а потому ее следует воспринимать серьезно. Поэтому, прислушивайтесь к телу и проверяйте его состояния, чтобы избежать рисков появления серьезных проблем.

Не боритесь со стрессом с помощью силовой йоги

Хронический стресс повышает риск заболеваний, таких как депрессия, ишемическая болезнь сердца и диабет. И хотя йога является популярной стратегией управления стрессом, не каждый из ее стилей может помочь бороться с психологическими проблемами. Согласно исследованию 2020 года, медитативные стили йоги, такие как Хатха, эффективно снижают уровень стресса и тревожности, в отличие от силовой йоги. В исследовании физически активные женщины, не занимавшиеся йогой, показали снижение уровня кортизола, гормона стресса, уже после 30-минутных сессий медитативной йоги.

Избегайте занятий в жару

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 600 человек в США ежегодно умирают от экстремальной жары, даже в помещениях зимой. Тепловой удар от физических нагрузок может поразить даже здоровых людей вне зависимости от температуры окружающей среды. Симптомы тепловой болезни включают в себя обильное потоотделение или его отсутствие, одышку, тошноту, высокую температуру и спутанность сознания.

