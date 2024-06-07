5 причин, чтобы начать пользоваться маслом чайного дерева

Масло чайного дерева является одним из самых популярных и эффективных средств в ароматерапии, что приносит пользу для кожи и волос. Такое масло активно добывается в Австралии и извлекается из листьев чайного дерева, научное название которого Melaleuca alternifolia.

Такое средство содержит группу углеводородов под названием терпенеолы, делающих такое масло антимикробным средством, устраняющим клеточную мембрану бактерий и грибов, улучшающими реакцию кожи на аллергию и уменьшая отек. Чем еще известно масло чайного дерева, узнавали в OBOZ.UA.

Борется с прыщами

Масло чайного дерева борется с акне, оказывая коже антисептический и лечебный эффект. Такое средство подходит для кожи склонной к угрем, поскольку она помогает предотвращать рост микробов.

Заживляет незначительные порезы

Из-за микроразрывов на коже существует риск инфицирования и занесения микробов. Такое масло обладает антибактериальными свойствами, благодаря которым можно убить микробы и эффективно обработать ранения.

Лечит грибок ногтей

Лабораторные исследования установили, что масло чайного дерева может преодолевать грибковые инфекции, в том числе на ногтях. Для этого достаточно смешать несколько капель масла чайного дерева с равным количеством кокосового масла или использовать его в чистом виде.

Устраняет жирность кожи

Масло обладает антисептическим действием, что также может помогать регулировать выделение кожного сала. Она часто используется для лечения различных кожных проблем, таких как акне, дерматиты и другие инфекции кожи.

Убирает зуд

Этот продукт оказывает противовоспалительное действие, что уменьшает зуд, лечит инфекции и устраняет раздражение. Использовать такое масло следует вместе с увлажняющим кремом.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как можно использовать масло чайного дерева.

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