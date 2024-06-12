5 причин для употребления кофе с маслом: преимущества и польза для организма

"Бюллетпроф" или "бюллеткава" — это вид кофе с добавлением сливочного масла, который основал предприниматель из Кремниевой долины по имени Дэйв Аспрей в 2011 году. Такой напиток стал особенно популярен среди спортсменов и людей, придерживающихся определенного рациона.

Кофе со сливочным маслом может обеспечить организм дополнительными жирами и энергией, помочь лучше усвоить кофеин и улучшить концентрацию. Что нужно знать о таком напитке и каких его преимуществах для организма, узнавали в OBOZ.UA.

Уменьшает голод

Пуленепробиваемый кофе может содержать кокосовое масло или сливочное масло, благодаря чему имеет достаточную калорийность для поддержания ощущения сытости. Благодаря его свойствам ускорять метаболизм такой кофе следует употреблять на завтрак, после чего можно выполнять физические упражнения.

Подходит тем, кто придерживается кетогенной диеты

Для тех, кто придерживается кето-диеты, такой кофе помогает поддерживать процесс кетоза. Кроме того, кофе с маслом может предотвращать симптомы кетогриппа, которые могут возникать при переходе на кетогенную диету.

Помогает похудеть

Такой кофе помогает превращать пищевые и накопленные жиры в теле в кетоны, известные как кетоз. Кроме того, кофеин существенно уменьшает чувство голода и активизирует процесс сжигания лишних жиров благодаря активизации уровня энергии в организме. Также в процессе уменьшения избыточного жира помогает сливочное масло, содержащее глутатион и омега-3 жирные кислоты.

Снабжает энергией

Кофеин не дает упасть уровню сахара в крови, сохраняет энергию в течение нескольких часов и медленно усваивается, повышая уровень энергии. Кроме того, масла быстро метаболизируются и используются организмом, обеспечивая его энергией.

Улучшает умственные способности

Кофе с маслом существенно помогает улучшить концентрацию, работоспособность и бдительность. Вырабатываемые в организме кетоны благодаря такому кофе обеспечивают мозг нужной энергией, благодаря чему улучшаются когнитивные функции.

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