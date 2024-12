5 причин, которые влияют на похудение: что тормозит потерю веса

Когда вы пытаетесь избавиться от лишнего веса у вас могут возникать определенные сложности, которые способны затормозить процесс. В частности, потеря веса осложняется из-за генетических факторов, гормонального дисбаланса или хронического стресса, влияющего на аппетит и обмен веществ.

Также на это могут влиять социальные обстоятельства, такие как отсутствие времени на спорт или доступа к здоровой пище. В Eat This, Not That поделились, почему иногда сложно похудеть и что стоит учитывать, если вы хотите достичь положительных изменений.

Пищевая чувствительность

Перед началом диеты устраните пищевую чувствительность, ведь она может вызывать воспаление и задержку воды. Потребление продуктов, к которым есть непереносимость, стимулирует гормоны, вызывающие зависимость и тягу к этим же продуктам. Это может мешать похудению и усиливать воспалительные процессы. Кроме того, прием антигистаминных препаратов может усугублять ситуацию, увеличивая аппетит и снижая энергию.

Состояние стресса

Хронический стресс и недосыпание повышают кортизол и грелин, провоцирующие аппетит и разрушающие мышцы. В то же время недостаточный сон снижает уровень лептина, который сигнализирует о сытости. Кроме того, глубокий сон способствует выработке гормона роста, что помогает сжигать жир.

Токсичность

Избегайте напитки в пластиковых бутылках с бисфенолом А, пестицидами и фталатами, поскольку они могут влиять на обмен веществ и способствовать набору веса. Такие токсины ухудшают работу митохондрий, замедляя сжигание энергии. Выбирайте стеклянные или нержавеющие емкости для воды и обратите внимание на органические продукты.

Щитовидная железа

Если щитовидная железа работает недостаточно активно, это может замедлить метаболизм, что мешает похудению, даже при соблюдении диеты. Основные причины: стресс, генетика, тренировки более часа ежедневно или слишком низкий калораж (менее 1700 ккал для женщин и 2000 для мужчин). Обратите внимание на симптомы, которые сигнализируют о проблеме со щитовидной железой: истончение бровей, сухая кожа, запор, набор веса и нерегулярная менструация.

Баланс гормонов

Ограничение калорий может нарушить баланс гормонов, контролирующих голод и метаболизм, вызывая сильный аппетит и замедление обмена веществ. Это часто проявляется через 10 недель после начала диеты и может длиться более года даже после ее завершения. Также во время гормональных изменений снижается уровень дофамина, что подавляет мотивацию и останавливает похудение.

