6 способов потери веса: как улучшить форму без нагрузки

Знали ли вы, что даже похудение необязательно должно быть тяжелым процессом? Иногда достаточно на ежедневных привычках и переосмыслить свой рацион, поскольку эти факторы напрямую влияют на наше физическое состояние.

В Eat This, Not That поделились, какие 6 трюков могут повлиять на потерю веса и поддержку формы. Внедряйте их в свою повседневную жизнь, чтобы быстро достичь желаемых целей без лишних хлопот.

Ешьте больше белка

Благодаря метаболизму (BMR), вы можете сжигать калории даже тогда, когда совсем не двигаетесь. Чтобы поддержать BMR, включайте больше белков в рацион, ведь ваше тело тратит больше энергии именно на их переваривание. Кроме того, белок насыщает, что поможет уменьшить желание перекусить, а потому потребляйте не менее 1 грамма белка на 1 килограмм массы тела.

Пейте зеленый чай

Исследования доказывают, что те, кто употреблял 4-5 чашек чая ежедневно, теряли больше веса по сравнению с теми, кто совсем его не пил. Кроме того, зеленый чай также способствует сжиганию калорий в течение дня и улучшает чувствительность к инсулину. Таким образом, это помогает вашему телу сохранять калории в виде мышц, а не жира.

Употребляйте добавки рыбьего жира

Рыбий жир имеет много преимуществ для здоровья, включая улучшение работы сердца, уменьшение артрита и повышение эффективности похудения при физических нагрузках. Исследования показали, что употребление 6 граммов рыбьего жира в день в течение трех недель может способствовать потере около 1 килограмма чистого жира. Кроме того, сочетая рыбий жир с регулярными аэробными упражнениями, вы сможете еще больше повысить уровень сжигания жира.

Попробуйте периодическое голодание

Попробуйте установить окно питания на 12-16 часов в день. Это поможет избежать поздних перекусов и уменьшит потребление вредной пищи в течение дня. Удлиняя время между приемами пищи, вы улучшите чувствительность к инсулину и будете способствовать сжиганию жира.

Ешьте больше после тренировки

После интенсивной тренировки с отягощениями потребляйте углеводы и крахмалистые продукты, способствующие восстановлению глюкозы и предотвращению распада мышц. В это время ваша чувствительность к инсулину самая высокая, поэтому сосредоточьтесь на самой большой порции пищи, когда тело нуждается в энергии. Вместе с тем, уменьшите размер остальных блюд в течение дня, чтобы минимизировать накопление жира.

Пейте воду сразу после пробуждения

После сна ваш организм обезвожен, что может замедлить метаболизм и мешать потере жира. Чтобы этого избежать, выпейте 2 чашки воды утром. Это может ускорить ваш метаболизм на 30% всего за 30-40 минут.

