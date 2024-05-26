5 причин отказаться от сахара в своем рационе
Сахар имеет неоднозначную репутацию о которой известно всем, однако не каждый может от него отказаться. Наука доказала, что ограниченное потребление натурального сахара полезно, однако его избыток - вреден для здоровья.
Что вам нужно знать об этом продукте и какие причины могут заставить избавиться от сахарной зависимости? Об этом узнавали в OBOZ.UA.
Мифы о сахаре
Поскольку продукты содержат различные виды и пропорции сахара, путаница относительно его потребления вполне ожидаема. В частности, ложными утверждениями являются: способность сахара вызывать гипертонию, вред фруктов, из-за большого содержания сахара, продукты без сахара лучше других и что именно сахар является главной причиной для развития диабета.
Сохранит молодость кожи
Высокое содержание сладкого в рационе повышает уровень сахара в крови. Это приводит к появлению гликации - процесса, который мешает восстановлению коллагена в коже. Именно это является причиной снижения эластичности кожи, что приводит к ранним морщинам.
Поможет похудеть
Повышенный уровень инсулина из-за чрезмерного потребления сахара способствует образованию жировых клеток, особенно в области живота. Замена рафинированных углеводов и сладостей на здоровые жиры поможет контролировать инсулин. Уменьшив потребление сахара, вы уменьшите чувство голода, улучшите метаболизм и ускорите процесс похудения.
Снижает риск развития диабета
Первый шаг к предотвращению диабета - это контроль веса и предотвращение ожирения. Именно поэтому, чтобы снизить риск появления диабета 2 типа, следует отказаться от сладкого и исключить из рациона быстрые углеводы. Именно они заставляют поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, что может перенапрячь клетки и привести к нарушениям, способствуя развитию диабета.
Улучшит уровень энергии
Простые углеводы быстро впитываются в кровь и мгновенно перевариваются, приводя к внезапному чувству усталости. По сравнению, когда вы потребляете продукты, богатые белками и здоровыми жирами, например, миндаль, вы получаете стабильный поток энергии, который длится гораздо дольше и не приводит к резкому чувству усталости.
Улучшит здоровье сердца
Результаты исследования 2014 года подтверждают, что люди, которые потребляют от 17-21% ежедневных калорий из сладких источников, имеют на 38% более высокий риск смерти от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто ограничивает потребление сахара до 8% своих ежедневных калорий.
Советы, которых следует придерживаться при исключении сахара из рациона
- Постепенно уменьшайте количество сахара в пище.
- Внимательно проверяйте состав продуктов.
- Попытайтесь избегать простых углеводов и искусственных подсластителей, заменяя их на более полезные альтернативы.
- Ограничивайте потребление чрезмерно сладких напитков.
- Обогащайте рацион целыми продуктами, такими как овощи, фрукты, орехи и семена.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как уменьшить желание есть сладкое.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.