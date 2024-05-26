5 причин отказаться от сахара в своем рационе

Сахар имеет неоднозначную репутацию о которой известно всем, однако не каждый может от него отказаться. Наука доказала, что ограниченное потребление натурального сахара полезно, однако его избыток - вреден для здоровья.

Что вам нужно знать об этом продукте и какие причины могут заставить избавиться от сахарной зависимости? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Мифы о сахаре

Поскольку продукты содержат различные виды и пропорции сахара, путаница относительно его потребления вполне ожидаема. В частности, ложными утверждениями являются: способность сахара вызывать гипертонию, вред фруктов, из-за большого содержания сахара, продукты без сахара лучше других и что именно сахар является главной причиной для развития диабета.

Сохранит молодость кожи

Высокое содержание сладкого в рационе повышает уровень сахара в крови. Это приводит к появлению гликации - процесса, который мешает восстановлению коллагена в коже. Именно это является причиной снижения эластичности кожи, что приводит к ранним морщинам.

Поможет похудеть

Повышенный уровень инсулина из-за чрезмерного потребления сахара способствует образованию жировых клеток, особенно в области живота. Замена рафинированных углеводов и сладостей на здоровые жиры поможет контролировать инсулин. Уменьшив потребление сахара, вы уменьшите чувство голода, улучшите метаболизм и ускорите процесс похудения.

Снижает риск развития диабета

Первый шаг к предотвращению диабета - это контроль веса и предотвращение ожирения. Именно поэтому, чтобы снизить риск появления диабета 2 типа, следует отказаться от сладкого и исключить из рациона быстрые углеводы. Именно они заставляют поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, что может перенапрячь клетки и привести к нарушениям, способствуя развитию диабета.

Улучшит уровень энергии

Простые углеводы быстро впитываются в кровь и мгновенно перевариваются, приводя к внезапному чувству усталости. По сравнению, когда вы потребляете продукты, богатые белками и здоровыми жирами, например, миндаль, вы получаете стабильный поток энергии, который длится гораздо дольше и не приводит к резкому чувству усталости.

Улучшит здоровье сердца

Результаты исследования 2014 года подтверждают, что люди, которые потребляют от 17-21% ежедневных калорий из сладких источников, имеют на 38% более высокий риск смерти от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто ограничивает потребление сахара до 8% своих ежедневных калорий.

Советы, которых следует придерживаться при исключении сахара из рациона

Постепенно уменьшайте количество сахара в пище. Внимательно проверяйте состав продуктов. Попытайтесь избегать простых углеводов и искусственных подсластителей, заменяя их на более полезные альтернативы. Ограничивайте потребление чрезмерно сладких напитков. Обогащайте рацион целыми продуктами, такими как овощи, фрукты, орехи и семена.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как уменьшить желание есть сладкое.

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