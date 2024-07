5 причин, почему вы перестали терять вес от кардиотренировок

Если кардиотренировка – ваша любимая форма активности, вероятно, вы посвятили ему значительную часть своего расписания. От быстрой ходьбы или бега на беговой дорожке до тренировок на велотренажере каждый день вы делаете все возможное для здоровья и фитнеса. Но иногда вы замечаете, что перестаете терять вес от кардиотренировок. Статья от Eat This Not That поможет вам понять, что нужно изменить, чтобы видеть значительный урон от этой активности.

Почему я не худею, занимаясь кардио?

Прежде всего, подумайте о своем настроении перед тренировкой. Вы встаете на беговую дорожку, включаете наушники и начинаете бег. Или вы пытаетесь это делать с кайфом, эффективно выполняя все упражнения. Эксперты предлагают устанавливать наклон на холм, который будет от 7 до 10, а затем идти со скоростью примерно 4 км в час в течение 30 минут.

Ваше тело устало от кардио

Ваше тело может реагировать на перегрузку и не реагировать на кардиотренировку. Спортсмены рекомендуют взять паузу на один или два дня, прежде чем начать снова.

Вы можете прогуляться и быть немного активным, но попробуйте хорошо отдохнуть ночью, чтобы восстановиться: идеальным считается около 7 часов.

Вы забыли считать калории

Если вы не видите результатов, возможно, у вас нет дефицита калорий, что означает, что вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете. Посредством различных приложений или подсчета калорий на страницах в интернете попробуйте посчитать показатели вашего рациона. Но не бойтесь, попробуйте начать с простого и малого подсчета калорий.

Вы не последовательны в своих усилиях

Держаться плану тренировок очень важно, если вы поставили перед собой цель. Иначе вы не сможете добиться прогресса. Поэтому важно соблюдать распорядок дня и выполнять все, что рекомендовано тренером.

Поддержка – это важно для мотивации

Надежная группа поддержки поможет оставаться для достижения главной цели. Вы можете попросить родного человека, друга или тренера мотивировать вас и поощрять новые цели.

Со временем вы увидите, как создадите здоровые привычки, даже не задумываясь об этом. Итак, держитесь курса и наслаждайтесь дорогой к новой фигуре!

Ранее OBOZ.UA рассказал, как худеть, смотря телевизор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.