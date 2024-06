9 советов, как можно худеть при просмотре телевизора

Большое количество времени, проведенного перед телевизором, может привести к лишнему весу и угрозе для здоровья. Однако, несмотря на это, многие не могут представить свою жизнь без любимых телепередач. Недавние исследования подтверждают, что малоподвижный образ жизни может вызвать разные заболевания, включая сердечные проблемы и онкологические заболевания. Наслаждаясь просмотром важно помнить о здоровом подходе к питанию, особенно когда мы расслабляемся перед экраном, пишет Eat This Not That.

Записывайте свои любимые шоу

Оставайтесь активными и умными в выборе телевизионных программ, поскольку бесконечный просмотр может привести к набору лишних килограммов. Исследование, опубликованное в журнале JAMA, показало, что каждые два часа, проведенные перед экраном, могут повысить риск ожирения и диабета в среднем на 23% и 14% соответственно среди женщин. Кроме того, длительный просмотр телевидения может привести к сердечным заболеваниям. Ограничьте свое время перед экраном, предпочитая активные развлечения, способствующие сохранению формы и общему самочувствию.

Выберите закуски до начала шоу

Исследование в The International Journal of Communication and Health показало, что люди, которые тратят больше времени перед телевизором, чаще имеют неправильное представление о здоровом питании и более "роковом" взгляде на еду. Перед включением телевизора выбирайте здоровые закуски. Среди них свежие фрукты и овощи, соленые орехи или попкорн.

Не берите большую порцию

При просмотре телевизора ограничивайте размер порций. Не переносите в гостиную большую попкорную миску на всю семью - возьмите лишь несколько горстей, положите их в небольшую миску и замедленно наслаждайтесь, не возвращаясь за следующей порцией. И если вам все-таки захочется еще, по крайней мере, вам придется встать с дивана, чтобы это сделать.

Не ешьте на диване

Планируйте кухню подальше от телевизора и ешьте вместе с кем-нибудь другим. Лучше обедать в отдельной комнате, а потом наслаждаться просмотром телевизоров на диване, чтобы расслабиться после еды. Такой способ поможет вам сосредоточиться на еде, повысит внимание при употреблении и помешает перееданию. Попытайтесь изменить свою привычку, пока это не станет обычной рутиной.

Лучше пить, чем есть

Наслаждаясь напитком во время просмотра телешоу — лучшая альтернатива, чем держать полный рот, потребляющие калории. Приготовьте себе напиток с брызгами лимона или лайма или мяты и пейте во время просмотра телевизора. Медленно выпивая чай вы утолите голод.

Не сидите во время рекламы

Когда на телевидении возникает перерыв на несколько минут, предпочтите встать с дивана и выполнить растяжку, размяться, приседать или сделать любое другое упражнение с движениями. Не важно, насколько это движение будет интенсивным или простым, любая активность лучше, чем бездействие.

Попробуйте тренировки во время телешоу

К примеру, во время просмотра "Холостяка" или любого другого шоу делайте 10 выпадов. Каждое движение будет лучше, чем сидеть на диване и смотреть на экран телевизора.

Если вам нужно вдохновение найти какие-либо движения, вы можете искать идеи, например, в Pinterest.

Держите свои руки занятыми

Вы можете сжечь немного калорий, пока смотрите телевизор. Чтобы использовать чей час с пользой складывайте белье, сортируйте носки, ремонтируйте что-нибудь или красьте ногти.

Для тех, кто любит активный образ жизни дома – от уборки пыли до мытья посуды – это может помочь сжечь от 70 до 150 калорий в течение 30 минут программы.

Отключитесь от сети за час до сна

Согласно исследованию, дети, которые имели доступ в комнату с телевизором, имеют в 1,47 раза больше шансов поправиться, чем дети без телевизора. Кроме того, влияние света ночью значительно ухудшает ваши шансы на отличный ночной сон, но также может привести к увеличению веса. Отмечается, что участники исследования, спавшие в самых темных комнатах, имели на 21% меньше шансов на ожирение, чем те, кто спал в комнатах с ярким светом.

