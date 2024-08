5 привычек, которые разрушают ваши ноги и лишают их силы

Чтобы ваши ноги были сильные, а во время движения вы не испытывали проблем с соблюдением баланса и выносливостью, вам не обойтись без регулярной тренировки и физической активности. Однако, тренируя ноги следует помнить об определенных предостережениях и правилах, которые должны помочь избежать проблем со здоровьем.

Только правильный подход к тренировкам поможет избежать травм и повысит общую физическую форму. Какие привычки могут навредить вашим ногам и на что стоит обратить внимание, рассказали в Eat This, Not That.

Вы не знаете, когда следует остановиться

Работая над ногами стоит быть последовательными и придерживаться рекомендаций, чтобы не нанести вред чрезмерным тренировкам. Перетренированность может привести к боли и слабости, а потому лучше тренироваться с терпением, постепенно увеличивая нагрузку.

Не даете телу времени на отдых

Дайте мышцам достаточно времени для восстановления не только между сетами, но и между тренировками. Тренировка одних и тех же групп мышц без перерывов может привести к травмам, а потому планируйте отдых, чтобы избежать перетренированности.

Не следите за собственной осанкой

Для правильной постановки во время упражнений проверьте 5 контрольных точек: стопы, лодыжки, колени, бедра и плечи. Ноги должны быть на ширине плеч с пальцами вперед, колени на линии с пальцами ног, а таз в нейтральном положении. Избегайте направления пальцев ног внутрь или наружу и следите, чтобы колени не сгибались.

Бегаете без снаряжения

Бег в неправильной обуви или на жесткой поверхности, может вызвать травмы, такие как растяжение связок голени или подошвенный фасциит. Такие травмы требуют времени для восстановления, что приведет к пропущенным тренировкам. Поэтому, выбирайте соответствующую обувь и поверхности, чтобы не навредить своим фитнес-планам.

Употребляете неправильную пищу

После тренировки вашему телу нужны питательные вещества для восстановления мышц. Чтобы поддержать процесс восстановления, обеспечьте потребление достаточного количества белка, в частности нежирной пищи. Это может быть курица, рыба и растительные источники, которые способствуют укреплению и росту мышц.

