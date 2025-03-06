5 привычек, которые сохраняют красоту и здоровье: что делать женщинам, чтобы оставаться молодыми

Старение – это естественный процесс, который нельзя остановить, но можно сделать его менее заметным и сохранить молодость на долгие годы. С помощью здоровых привычек вы не только улучшите физическое состояние, но и сохраните энергию и красоту.

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Простой уход за телом и правильный образ жизни может значительно замедлить процессы старения. Издание eatthis.com опубликовало несколько полезных советов для женщин, стремящихся выглядеть молодо и здорово в любом возрасте.

Имоджен Ван Хааген, специалист по питанию и здоровью, рассказывает о самых эффективных привычках для женщин, которые могут помочь компенсировать последствия старения. От управления стрессом до поддержки положительного окружения – эти простые изменения оказывают большое влияние на самочувствие и внешность.

Заботьтесь о своем кишечнике

Здоровье кишечника является одной из главных составляющих долголетия. Ван Хааген советует поддерживать его с помощью пищевых добавок и продуктов, стимулирующих выработку коллагена. Это оказывает положительное влияние на состояние кожи, волос и ногтей. Среди таких продуктов – ферментированные продукты, овес, йогурт, ягоды.

Сбалансированное питание и минимум обработанной пищи

Многие стремятся сохранить сияющую кожу с годами. Однако старение кожи – это не только результат внешних факторов, но и того, что мы едим. Употребление ультраобработанных продуктов связано с ускоренным старением клеток. Важно выбирать пищу, которая поддержит здоровье кожи и организма в целом. Как объяснила доктор Майра Бес-Растролло, длина теломеров – это индикатор старения, и процесс их сокращения можно ускорить из-за вредной пищи.

Установите четкий режим ухода за кожей

По словам Ван Хааген, важно иметь структурированную процедуру ухода за кожей, которая адаптируется к сезону. Например, в зимний период, когда кожа может становиться сухой и шелушиться, целесообразно использовать увлажняющие кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой. Также важно защищать кожу от вредных солнечных лучей – летом используйте кремы из SPF и носите соответствующую одежду.

Избавьтесь от вредных привычек

Просмотрите свои привычки, если вы употребляете алкоголь или курите. Эти привычки способствуют старению кожи, делая ее тусклой. Как показывают исследования, чрезмерное употребление алкоголя может ускорять старение на уровне ДНК, повреждая теломеры.

Включите силовые тренировки в распорядок

Регулярная физическая активность необходима для сохранения юности. Кроме аэробных упражнений, таких как ходьба или йога, важно прибавлять силовые тренировки. Они способствуют укреплению мышц, поддержанию их тонуса и рельефа. После 30 лет мы теряем до 2,3 кг мышечной массы каждые 10 лет, что приводит к уменьшению подвижности и силы. Силовые упражнения помогают сохранить и даже увеличить мышечную массу и обеспечить подвижность в повседневной жизни.

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