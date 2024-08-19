5 привычек, мешающих вам похудеть: эксперт раскрывает секреты

Процесс похудения – далеко не легкое дело. Он требует большого количества усилий, преданности, мотивации и хорошо продуманного плана, подходящего именно вам.

Однако есть некоторые привычки, от которых следует отказаться немедленно. Ведь если вы будете продолжать их придерживаться, то вряд ли добьетесь результата. Издание eatthis.com пообщалось с тренером Викторией Брейди. Она поделилась пятью вредными привычками, которые следует устранить из своей жизни как можно скорее, чтобы ускорить похудение.

Вы едите бездумно

По словам Брейди, бесконтрольное употребление пищи или перекусов негативно влияет на ваш прогресс в похудении. Причина? Вы не контролируете количество калорий, что может привести к перееданию.

"Независимо от того, считается еда полезной или нет, чрезмерное ее потребление всегда вредно. Вместо этого важно контролировать порции, чтобы вы могли четко понимать, сколько калорий употребляете в течение дня и избежать переедания", – отмечает Брейди.

Вы пропускаете приемы пищи

Пропускание пищи может вынудить ваше тело перейти в "режим выживания". Это значит, что организм начинает сохранять каждую калорию для поддержания энергии.

"Также вы, вероятно, проголодаетесь и сделаете неправильный выбор, например, выберите фастфуд из-за его быстродоступности", – добавляет тренер.

Вы пьете калории

Будь то фруктовый сок или бокал вина – напитки могут быть источником скрытых калорий.

"Многие не осознают, сколько калорий содержится в напитках, и что они часто переполнены сахаром для лучшего вкуса. Чрезмерное потребление сахара способствует набору веса. А алкоголь может замедлять метаболизм", – говорит Брейди.

Вы пренебрегаете отдыхом

Не следует недооценивать важность качественного сна и восстановления после физических нагрузок. Исследования показывают, что недостаточный отдых способствует набору веса.

"Если вы не даете организму отдохнуть, это приводит к нарушению гормонального баланса и, как следствие, увеличивает аппетит. Кроме того, недосыпание вызывает желание есть пищу, богатую углеводами и калориями. Также стоит помнить, что дни отдыха чрезвычайно важны, и чрезмерные тренировки могут не только остановить ваш прогресс, но и повысить риск получения травм", – объясняет Брейди.

Вы уделяете больше внимания упражнениям, чем питанию

Хотя физические нагрузки являются важной частью программы похудения, не стоит забывать о балансе между тренировками и правильным питанием.

"Важно соблюдать правила 80/20: 80% вашего успеха в похудении зависит от питания, а 20% – от физической активности. Следовательно, даже если вы многое тренируетесь, а диета содержит много калорий, то вам будет трудно сжечь их все. Только небольшая доля калорий, которые вы сжигаете каждый день, приходится на физические упражнения. Поэтому, чтобы похудеть, сосредоточьтесь на своем питании и контроле калорий", – заключает она.

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