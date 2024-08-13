От зеркала на кухне до меньших тарелок: эффективные трюки, которые помогут в потере веса

Питание – это не только продукты, которые мы потребляем, но и то, как мы их потребляем. Наши ежедневные действия оказывают существенное влияние на количество пищи, ощущение сытости и голода.

Изменение пищевых привычек требует времени, но настойчивость и уверенность в том, что ваше здоровье скажет спасибо, ускорят этот процесс. Издание eatthis.com рассказало, как небольшие, но эффективные пищевые стратегии могут помочь избавиться от лишних калорий каждый день.

Не отвлекайтесь во время еды

Отвлечение во время еды может привести к перееданию. Исследование, опубликованное в журнале Food Quality and Preference, показало, что люди, которые слушали музыку через наушники во время еды, потребляли больше пищи, чем те, кто этого не делал. Итак, когда едите, выключите телевизор и телефон.

Зеркало на кухне

Размещение зеркала у холодильника или амбара может помочь контролировать свои пищевые привычки и способствовать похудению. Глядя на себя, вы задумываетесь перед тем, как взять еду.

Ешьте только тогда, когда чувствуете голод

Интуитивное питание – ваш лучший союзник. Природные сигналы голода – самый лучший индикатор для еды. Избегайте пищи потому, что она перед вами. Это поможет сократить ненужные калории.

Меньшие тарелки – меньше еды

Используйте тарелки диаметром 25 см для контроля порций. Профессор Корнельского университета Брайан Вансинк обнаружил, что уменьшение диаметра тарелок с 30 до 25 сантиметров позволяет снизить количество потребленной пищи, не влияя на ощущение сытости.

Оставляйте немного еды на тарелке

Оставляйте на тарелке один укус во время каждого еды. Это может сэкономить около 75 калорий в день, что поможет потерять до четырех килограммов в год.

Перематывайте рекламные ролики

Избегайте соблазнов, перематывая рекламу. Исследования показали, что реклама пищи увеличивает желание перекусить, даже если вы не голодны. Загружайте любимые показы, чтобы пропускать рекламу.

Отпишитесь от кулинарных каналов

Социальные сети и кулинарные шоу могут способствовать увеличению веса. Аппетитные изображения пищи повышают уровень гормона голода – грелина. Сократите время перед телевизором на кулинарных каналах и перестаньте следить за кулинарными блоггерами.

Жуйте дольше

Тщательное пережевывание пищи помогает организму лучше обнаруживать насыщение. Это позволяет остановиться, когда вы чувствуете сытость, а не тогда, когда желудок переполнен. Пережевывание также активирует ферменты в слюне, способствующие лучшему пищеварению.

Заказывайте половину порции

Заказывая половину порции, вы уменьшите количество калорий. Исследование показало, что среднее блюдо в ресторане содержит около 1500 калорий. Заказ половины порции позволяет сэкономить до 750 калорий.

Ешьте подальше от рабочего места

Выделите время для спокойной трапезы. Исследование говорит, что люди, которые едят во время работы, потребляют больше калорий. Занятость ума во время еды может помешать сигналам насыщения сообщать мозгу, что вы наелись.

Сидите во время еды

Ешьте сидя для лучшего контроля аппетита. Ученые утверждают, что люди, которые едят стоя, потребляют больше во время следующего приема пищи, чем сидящие. Это приводит к перееданию в течение дня.

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